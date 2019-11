Des oeuvres à 50 $ pour financer la 15e Biennale d’Art miniature du Rift

Des oeuvres qui seront en vente à 50 $ lors de la soirée de collecte de fonds pour la Biennale d'art miniature. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Attirer les collectionneurs

Les détails sont vraiment incroyables , lance Sonia Rivest en commentant une des nombreuses oeuvres qui décorent sa maison.

Sonia Rivest collectionne les œuvres miniatures depuis la toute première Biennale en 1992. En voici quelques-unes dans sa maison. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Elle collectionne les œuvres miniatures depuis la toute première Biennale, en 1992. Sa maison contient une quarantaine de miniatures, qui ont toutes une place de choix.

C’est important d’avoir une activité comme la Biennale en région. Sonia Rivest, qui collectionne des oeuvres miniatures depuis la première Biennale

À chaque Biennale, les œuvres que j’achète ce sont des coups de cœur. J’en achète aussi à mes enfants. J’en achète pour offrir en cadeau [...] Ça emmène des gens de l’extérieur, des touristes , croit-elle.

Les succès de la Biennale

Émilie B. Côté, coordonnatrice du Centre d’exposition de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Il y a 30 ans, la Biennale d'Art miniature a été créée pour rejoindre le plus grand nombre d’artistes. Le petit format leur permettait d’envoyer leurs œuvres, d’un océan à l’autre.

On maintient la Biennale internationale d’art miniature pour la renommée qui vient avec ça. La coordonnatrice du Centre d’exposition de Ville-Marie, Émilie B. Côté

Depuis 1992, plus de 6 000 miniatures sous forme de dessins, d’estampes ou de peintures ont été exposées au Rift, un centre d'exposition à Ville-Marie. Les œuvres, d’un format maximal d’environ 3 po sur 4 po, ont traversé des dizaines de pays pour se rendre à Ville-Marie.

Quelques miniatures exposées au centre d'exposition Le Rift, à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La miniature est venue du fait qu’on est une région éloignée. Pour le Rift, c’est un événement international. Ça nous "met sur la map", comme le dit l’expression , explique la coordonnatrice du Centre d’exposition de Ville-Marie, Émilie B. Côté.

Tous les deux ans, la Biennale demande un travail énorme, mais rapporte très peu financièrement au Rift. L'événement est toutefois attendu des visiteurs et les artistes.

On a un public qui est fidèle, on a des artistes qui sont fidèles et qui participent chaque année. Financièrement, c’est toujours lourd à maintenir un événement comme celui-là, ne serait-ce que par la gestion et la réception des œuvres , ajoute Émilie B. Côté.

Entre 2 000 et 3 000 visiteurs participent à chaque Biennale. C’est le double de visiteurs que reçoit le centre d’exposition l’été où les miniatures n’y sont pas.