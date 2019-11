Ces artistes qui se mobilisent contre les tournées trop polluantes

En France, une soixantaine d’artistes, dont les chanteuses Pomme et Zazie ainsi que le chanteur Calogero, ont lancé jeudi un appel à passer de la parole aux actes, publié dans le journal Le Monde. Dans ce texte, le collectif d’artistes, qui s’est baptisé The Freaks, s’engage à adopter des comportements plus écologiques sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel.

On ne peut imposer le covoiturage pour venir à nos concerts, mais on peut le recommander. On peut aussi contrôler les produits en [coulisses] et, pourquoi pas, un jour, ne travailler qu’avec une compagnie qui nous proposera des tournées dans des bus hybrides , a expliqué Frah, chanteur du groupe Shaka Ponk et membre du collectif The Freaks, au quotidien Le Monde.

Le groupe de rock alternatif Shaka Ponk est composé de sept membres. Photo : Facebook/Shaka Ponk

Toutefois, Shaka Ponk, récompensé par plusieurs Victoires de la musique, nuance la vision de Coldplay, qui a choisi d’arrêter ses tournées le temps de travailler à les rendre moins nocives pour l’environnement.

Ne plus faire de concerts parce que ça pollue, ce n’est pas le bon choix; il faut les rendre le moins polluant possible. Samaha, chanteuse de Shaka Ponk

Massive Attack fait appel à des scientifiques

Au Royaume-Uni, le groupe Massive Attack, qui est proche de l’organisation écologiste britannique Extinction Rebellion, a demandé à des scientifiques de l’Université de Manchester de l’aider à rendre ses tournées plus carboneutres.

[En tant que musiciens], nous avons un mode de vie qui émet beaucoup de carbone. [...] Maintenant, le défi est non seulement de faire des sacrifices personnels, mais aussi d’insister sur la nécessité d’apporter des changements systémiques , a affirmé Robert del Naja (alias 3D), membre fondateur de Massive Attack, à BBC News.

Faire des tournées autrement

Plutôt que de simplement compenser les émissions de gaz à effet de serre – en plantant des arbres, par exemple –, les scientifiques tenteront de trouver des moyens d’opter pour des énergies renouvelables. Ils souhaitent d'ailleurs réduire la quantité d’énergie consommée lors des concerts et des déplacements des musiciens et de leurs équipes entre les différentes villes pendant les tournées.

Ils vont également s’intéresser à l’empreinte écologique du public qui assiste aux concerts.

Le groupe britannique Massive Attack en concert en 2016 Photo : afp via getty images / AFP

L’objectif est de proposer ces solutions au reste du milieu de la musique, dont l’empreinte environnementale est particulièrement élevée.

C’est une industrie à fortes émissions de carbone et nous devons résoudre ce problème, car tout le monde doit faire partie de la transition vers une économie produisant peu de carbone. Carly McLachlan, directrice du centre de recherche sur le changement climatique Tyndall de l’Université de Manchester

Entre le matériel de son, les éclairages, les déplacements et les produits dérivés, les concerts génèrent chaque année 405 000 tonnes de gaz à effet de serre au Royaume-Uni.

Les Cowboys Fringants et Milk and Bone se mobilisent

Au Québec aussi, des artistes s’activent pour agir en faveur de l’environnement. Le mois dernier, Les Cowboys Fringants ont lancé l'opération Artistes pour le climat.

Les artistes, salles de spectacle et festivals sont invités à verser un dollar par billet vendu à Artistes pour le climat afin de financer la plantation d’arbres au Québec et, par le fait même, la séquestration de carbone.

Laurence Lafond-Beaulne, membre du duo montréalais Milk and Bone, veut également « verdir » les tournées. En 2017, elle a lancé le mouvement ACT (Artistes citoyens en tournée).

Laurence Lafond-Beaulne, du duo Milk and Bone Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

Elle s’est aussi associée à Scène Écoresponsable, qui milite pour le développement durable dans le milieu des arts vivants, afin de concevoir un guide destiné à aider les artistes à rendre leurs tournées plus écoresponsables.