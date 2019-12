Le bénévolat : un tremplin vers le marché du travail

Au Canada, de plus en plus de gens se servent du bénévolat comme d'un tremplin dans leur parcours professionnel. Ils y voient l'occasion non seulement d'acquérir de nouvelles compétences pour bonifier leur CV, mais aussi de découvrir de nouveaux milieux de travail.

Comme chaque mercredi, Émilien Durand se rend à la banque alimentaire d'Edmonton pour récupérer les denrées qu'il distribue à des familles dans le besoin.

Le jeune Français est arrivé en Alberta il y a quelques mois. Le bénévolat a été, pour lui, une porte d'entrée sur le marché du travail.

Ici, l'expérience du bénévolat est souvent notée sur des CV, chose que je ne faisais pas auparavant. Mais, en tout cas, ici, c'est quelque chose qui est très courant et qui m'a permis d'avoir un poste au Canada , explique-t-il.

C'est d’ailleurs grâce à son bénévolat auprès de la banque alimentaire francophone de l’organisme Canadians Volunteers United in Action (CANAVUA) qu'il a trouvé son emploi à mi-temps dans une galerie d'art d'Edmonton.

C'est justement le responsable de CANAVUA qui m'a dit : “J'ai vu que t'as fait plusieurs choses en bénévolat. Peut-être que tu pourrais t'en servir pour le mettre sur ton CV, pour le valoriser pour un prochain emploi“ , raconte Émilien Durand.

Le directeur du CANAVUA, Dicky Dikamba, encadre de nombreux autres bénévoles comme Émilien. Il confirme que les personnes qui donnent de leur temps sont convoitées par les entreprises.

Ces dernières le contactent d'ailleurs régulièrement pour recruter les perles rares.

Nous avons développé plusieurs partenariats avec des manufactures ici en Alberta. Nous travaillons aussi avec plusieurs personnes qui travaillent dans la santé, dans l'éducation. Et on arrive à recommander nos bénévoles auprès de ces partenaires qui découvrent leurs aptitudes et les embauchent assez facilement. Chaque mois, je reçois à peu près 15 coups de fil , explique Dicky Dikamba.

Quand études riment avec bénévolat

De plus en plus d’écoles et d’universités misent elles aussi sur le bénévolat pour préparer leurs étudiants à intégrer le marché du travail.

En 2003, l'Université de l'Alberta a pris les devants en créant officiellement un programme pour permettre à ses étudiants de s'engager bénévolement dans leur communauté.

Les étudiants ne pensent plus seulement à obtenir de l'expérience dans un domaine précis. Le bénévolat leur permet de s'ouvrir à d'autres réseaux au travers desquels ils ajoutent de nouvelles cordes à leur arc. Certains découvrent de nouvelles possibilités de carrière qui les aident aussi à mieux savoir ce qu'ils veulent vraiment faire après leurs études , explique Jay Friesen, qui donne un cours sur l'engagement communautaire au sein du programme de l’Université de l’Alberta.

Dans sa classe, les étudiants viennent de tous les domaines, mais tous ont choisi le bénévolat pour augmenter leurs chances de trouver un emploi.

C’est le cas de Kiara Sahagun, une étudiante en enseignement de 18 ans.

Ça nous permet de faire le pont entre les études et le monde du travail. Kiara Sahagun, étudiante

Kevin Beauchamp, étudiant en géographie humaine, est du même avis. Le bénévolat va me confronter aux vrais problèmes de la communauté. Je vais aussi peut-être découvrir de nouvelles manières de m'impliquer pour aider les autres , dit-il.

Trouver sa voie

Tracy Barry est elle aussi passée par le programme de l’Université de l’Alberta. Elle est aujourd'hui à la tête de sa propre organisation, Grow Women Leaders, qui aide les femmes à développer leur leadership.

J'ai fait du bénévolat auprès de communautés immigrantes et j'ai vu les difficultés auxquelles faisaient face les femmes. J'ai donc décidé de prendre les choses en main et d'aider moi-même les femmes à s'instruire et à s'informer , raconte-t-elle.

Si je fais ce que je fais, c'est grâce aux compétences que j'ai acquises à travers le bénévolat, et j'en suis très heureuse , ajoute Tracy Barry.

En complément :

Le bénévolat comme moyen d'acquérir des compétences

VIDÉO | Asma Nur a 19 ans. Elle est étudiante au secondaire et souhaite devenir infirmière. Elle fait du bénévolat auprès des enfants du Boys & Girls Club de McCauley à Edmonton afin de développer des aptitudes professionnelles qui, elle espère, lui serviront dans sa future carrière.