Découvrez le comité qui conseillera le gouvernement Ford sur les changements climatiques

Paul Kovacs, président

Paul Kovacs, fondateur de la fondation de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques de l'Université Western. Photo : CBC

Il est le fondateur de la fondation de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques de l'Université Western. En 2015, il avait déclaré lors d’une réunion des premiers ministres canadiens que certains effets des changements climatiques au Canada seront irréversibles .

Lynette Mader, vice-présidente

Elle est la chef des activités de la province pour l’organisme Canards Illimités Canada (CIC). Elle a notamment été impliquée dans des luttes pour la conservation des milieux humides pendant plusieurs années.

Alex Gill

Alex Gill, directeur général de l'Ontario Environment Industry Association Photo : Center for social innovation

Il est est le directeur général de l'Ontario Environment Industry Association et agit comme modérateur pour le réseau G20 Young Entrepreneurs' Alliance. M. Gill est chargé de cours au département de politique et d'administration publique de l'Université Ryerson.

Blair Feltmate

Blair Feltmate, à la tête du Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo depuis 2015 Photo : Site web de l'Université de Waterloo

Il est à la tête du Centre Intact d'adaptation au climat de l'Université de Waterloo depuis 2015. Lors de sa nomination au sein du Groupe d'experts sur les résultats de l'adaptation et de la résilience aux changements climatiques du gouvernement du Canada, il a affirmé que toutes les régions du Canada risquent de subir les effets des changements climatiques .

Georjann Morriseau

Georjann Morriseau, directrice des affaires autochtones et des relations publiques chez Produits forestiers Résolu. Photo : CBC / Nicole Ireland

Elle est présentement directrice des affaires autochtones et des relations publiques chez Produits forestiers Résolu. En 2015, alors qu’elle était chef de la Première Nation de Fort William, elle s’était présentée comme candidate pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Thunder Bay-Rainy River.

Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente de la Commission des services policiers de Thunder Bay.

John Riley

John Riley, conseiller scientifique pour l'organisme Conservation de la nature Canada. Photo : Natureserve

Il est conseiller scientifique pour l'organisme Conservation de la nature Canada. M. Riley a dirigé l'élaboration des plans directeurs de conservation des Grands Lacs et des Prairies. Il est notamment cofondateur de la Greenbelt Foundation, il a milité pour qu’on ajoute des territoires protégés à la liste ontarienne.

Katherine Balpataky

Katherine Balpataky, directrice de Partenariats d'entreprise et développement commercial pour le compte d'Alternative Land Use Services Canada. Photo : water.com

Elle est la directrice de Partenariats d'entreprise et développement commercial pour le compte d'Alternative Land Use Services Canada. L’organisme pour lequel elle travaille œuvre dans les projets de conservation des milieux de vie naturels sur les terres agricoles.

Keith Currie

Keith Currie, premier vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture. Photo : realagriculture.com

Il a plus de 25 années d'expérience au sein de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO) et en est à son troisième mandat à titre de président. Il est aussi premier vice-président de la Fédération canadienne de l'agriculture.

Patricia Koval

Patricia Koval, avocate et gestionnaire de société à Toronto. Photo : Ontario turtle conservation centre

Elle est avocate et gestionnaire de société à Toronto, et siège actuellement aux conseils d'administration de The Living City Foundation, de Turtle Survival Alliance et du Chelonian Research Institute, ainsi qu'au conseil consultatif de la Wildlife Conservation Society. Elle a par ailleurs occupé la présidence du conseil d'administration de l'organisme World Wildlife Fund Canada.

Todd Jerry

Il est le directeur des relations gouvernementales pour le Bureau de l'assurance du Canada.