Après la neige, les conséquences économiques de la tempête se poursuivent dans le Nord-Est

Les pannes ont notamment empêché plusieurs commerces et entreprises de Rivière des Français d’ouvrir jeudi.

Le courant a finalement été rétabli vers 14 h pour la majorité des clients de Rivière des Français, mais la panne, qui a commencé vers 21 h mercredi, a chamboulé la journée de plusieurs résidents.

Les réseaux cellulaires de Rogers et Bell à Rivière des Français ont aussi été affectés par la tempête.

Les réseaux dans cette région sont déjà instables dans les meilleures conditions, déplorent plusieurs résidents, mais la situation est particulièrement difficile jeudi.

Gisèle Boucher et son mari, qui habitent Noëlville, ont pu se débrouiller grâce à leur puissante génératrice, mais le réveil a été froid.

Mme Boucher travaille pour la scierie Chartrand Lumber, où la plupart des employés sont en congé.

Cet arrêt de travail sera coûteux pour l’entreprise, car les travailleurs sont quand même payés, explique-t-elle.

De plus, la scierie accusera du retard dans la préparation de ses commandes.

La plupart des magasins, restaurants et stations-service du village n’ont pas pu ouvrir ce matin, faute de courant.

Une autre résidente, Carylyn Boiljer, raconte que de l’eau s’infiltre dans son sous-sol depuis la tempête. La panne de courant a compliqué le nettoyage des dégâts.

Elle a dû compter elle aussi sur une génératrice pour pallier au manque de courant.

La mairesse de Rivière des Français, Gisèle Pageau, indique avoir été surprise par la panne, car sa municipalité n’a pas reçu autant de neige que d’autres communautés plus au nord, comme le Grand Sudbury.

On a vu des tempêtes de neige et de verglas pires que ça, et l’électricité était encore fonctionnelle.

Gisèle Pageau, mairesse de Rivière des Français