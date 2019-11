Lutte au suicide : il faut prévoir de l'aide à long terme, disent des chefs autochtones

Il se dit déçu de constater que le fédéral et la province fournissent peu d’aide pour lutter contre cette crise qui frappe sa communauté.

Son constat fait suite à trois suicides au cours des trois dernières semaines dans sa communauté, dont celui d’une fillette de 10 ans survenu la semaine dernière. Il y a également eu huit tentatives de suicide au cours de cette période, en majorité faites par des jeunes.

Des enfants perdent la vie et si nous attendons davantage cela se reproduira. Ronald Mitsuing, chef de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan

La communauté de Makwa Sahgaiehcan compte deux psychologues.

Des demandes déjà formulées en 2016

En 2016, plusieurs suicides de jeunes autochtones ont secoué le nord de la Saskatchewan. À l'époque, six fillettes âgées de 10 à 14 ans se sont suicidées en moins d'un mois dans les communautés de Stanley Mission, Deschambault Lake, et de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan

Barry Chalifoux, directeur général de la Première Nation, avait alors montré du doigt le manque de moyens mis à la disposition de sa communauté.

Rencontre à Regina

Mercredi, Ronald Mitsuing et un autre représentant de sa communauté ont rencontré le vice-premier ministre Gordon Wyant à Regina.

Les leaders s'inquiètent des vagues de suicides qui secouent leur communauté.

Ronald Mitsuing a demandé au premier ministre Scott Moe un appui immédiat et une stratégie à long terme. Il soutient que les membres de sa communauté ne peuvent plus attendre, car des vies sont en jeux.

Il rappelle les professionnels envoyés dans leur communauté par la régie de la santé de la Saskatchewan quitteront tôt ou tard et que ce genre d'aide temporaire est inefficace pour prévenir les décès sur le long terme.

Ronald Mitsuing souhaite que des membres de sa communauté soient formés pour mieux identifier les jeunes en détresse et intervenir le cas échéant.

Le ministre de la Santé pour les communautés rurales et éloignées, Warren Kaeding, a déclaré que la première étape consistait à fournir une aide immédiate, ce qui a été fait, et que la planification des solutions à moyen et à long terme suivra.

Il est un peu tôt pour déterminer quels sont ces services, mais c'est quelque chose qui va être dirigé par la communauté, et nous allons certainement avoir ces conversations avec leurs représentants , a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan évalue les services qu'elle offre et s'intéresse aux services offerts ailleurs au Canada.

Un projet de loi pour lutter contre les suicides

Le Nouveau Parti démocratique a présenté un projet de loi qui créerait une stratégie de prévention du suicide. Son chef, Ryan Meili, a déclaré que le gouvernement du Parti de la Saskatchewan n'avait pas agi pour réduire la pauvreté et créer des opportunités économiques dans le Nord.

Rien de ce que nous avons vu jusqu'ici n'indique qu'ils prennent réellement cela au sérieux, ce qui m’amène à me demander s’il s’agit de quelque chose qui leur tient à coeur , a déclaré Ryan Meili.

Barri Chalifoux a déclaré que le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, a téléphoné la semaine dernière pour présenter ses condoléances. Le directeur général de la communauté autochtone a expliqué comprendre que les fonctionnaires fédéraux effectuaient des recherches pour savoir quel soutien pourrait être envisagé. Il pense que le fédéral va réagir.

J'espère juste qu'ils le feront bientôt , a-t-il ajouté.

Avec les informations de CBC