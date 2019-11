Cannabis NB contrevient-elle à la loi en faisant la promotion du Vendredi fou?

Dans le Grand Moncton, de petites pancartes se sont multipliées auprès des boutiques de Cannabis NB aux couleurs de la société d’État. On peut y lire : VENTE DU VENDREDI FOU .

Un client de Cannabis NB a fait des économies de plus de 235 $ lors des soldes de Vendredi fou. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Or, la loi fédérale sur le cannabis stipule qu’il est interdit de faire la promotion du cannabis, d'un accessoire ou d'un service lié au cannabis, sauf exception prévue à cette loi.

Il est aussi indiqué dans la loi que la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.

Une autre affiche annone l'événement du Vendredi fou chez Cannabis NB à Moncton. Photo : Radio-Canada / Francis Pilon

La loi provinciale prévoit plutôt qu’il est interdit à quiconque sauf au fournisseur de services de faire la promotion du cannabis.

Cette campagne promotionnelle soulève plusieurs questions, selon le professeur de marketing au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Jean-Claude Poitras.

En principe, selon la loi, on n’a pas le droit de faire ce type de promotion-là. On s’entend bien qu’il faudrait faire affaire avec un juriste pour voir ce qu’est l’application de la loi et son champ, mais même-là, côté marketing, je dois admettre que ne ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement morales , a expliqué M. Poitras.

Nous avons indiqué à plusieurs reprises que nous devons proposer une offre de produits et des prix plus compétitifs et nous continuerons d’informer les consommateurs sur nos offres à l'intérieur du cadre s’appliquant aux publicités et promotions. Marie-Andrée Bolduc, directrice des communications de Cannabis NB

Le site web de Cannabis NB était sous la loupe de Santé Canada en 2018, puisqu'il détonnait par rapport à ceux, plus sobres, des autres provinces.

Avec les informations de Francis Pilon