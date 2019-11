Loi 21 : Brian Pallister défend sa campagne publicitaire au Québec

Le premier ministre Brian Pallister assume sa campagne « 21 raisons de se sentir chez soi au Manitoba ». Il prend les réactions de Québec avec un grain de sel et demeure ferme sur ses positions.

Le premier ministre du Québec, François Legault, croit que son homologue aurait dû utiliser l'argent de la campagne publicitaire dans les services francophones du Manitoba.

Le premier ministre Biran Pallister ne s'est pas offusqué des propos de son homologue québécois. Je n’ai rien contre les commentaires de M. Legault. J’aime bien le premier ministre sur un plan personnel. Nous nous entendons sur plein de choses. Sur ce sujet nous ne nous entendons pas , a-t-il dit.

On veut envoyer un message clair. Nous supportons les droits et libertés individuels menacés par cette loi. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Il reste cependant ferme sur sa position et croit avoir la légitimité de prendre place dans le débat.

C’est un enjeu canadien. Le Canada se porte mieux avec le Québec et vice-versa , croit-il. Ce n’est pas un enjeu séparatiste, c’est une question de savoir si tu es prêt ou non à défendre les droits des minorités. Le Manitoba a cette réputation et nous continuerons d’agir de la sorte.

Brian Pallister, qui a vécu plusieurs années au Québec et y a élevé ses enfants, soutient que le Québec est trop bon pour cette loi.

Il réitère que la campagne publicitaire vise à combler un manque d'employés bilingues dans la fonction publique manitobaine.

Nous sommes une province bilingue, il y a des services importants à offrir en français et nous manquons de personnes bilingues , souligne Brian Pallister.

Des réactions au Manitoba

Il n'y a pas qu'au Québec où les réactions à la campagne publicitaire se font sentir, au Manitoba aussi.

À la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) qui gère l'ensemble des écoles francophones de la province, le président Bernard Lesage juge qu’au-delà de la critique de la loi 21, si M. Pallister croit qu’il y a un manque ou une pénurie de main-d'œuvre au Manitoba pour justement remplir ces postes bilingues, c'est certainement une bonne chose d'aller faire le recrutement ailleurs au pays , mentionne-t-il.

La DSFM fait déjà du recrutement au Québec pour voir s’il y a de l’intérêt à venir enseigner en milieu minoritaire. Si cette annonce mise dans les journaux peut nous aider, alors bravo. Bernard Lesage, président de la DSFM

Le chef du Parti libéral du Manitoba (PLM), Dougald Lamont, croit que cette campagne publicitaire est plus un exercice de relation publique qu’une réelle volonté d’attirer des gens.

J’aime l’idée d’attirer des gens du Québec, mais il y a des difficultés parce que M. Pallister fait beaucoup de compression ici au Manitoba , souligne-t-il. Alors ils auront leurs droits, mais ils auront peut-être de la difficulté à se trouver un emploi.

Le chef du PLMParti libéral du Manitoba ajoute que sa formation aimerait voir plus de francophones choisir le Manitoba, mais le gouvernement Pallister a fait beaucoup de compression dans les services aux francophones. C’est très frustrant , dit-il.

Dougald Lamont reproche par ailleurs à Brian Pallister de critiquer le Québec tout en tentant de nier les droits des syndicats.

C’est vrai qu’on n’aime pas ce qui se passe au Québec, mais le gouvernement de Brian Pallister ignore les droits constitutionnels aussi alors il y a beaucoup d'hypocrisie , conclut Dougald Lamont.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko et Cameron MacIntosh