Faire de la Gaspésie la destination numéro un toute l'année au Québec

Tourisme Gaspésie prévoit des offensives promotionnelles pour mettre en valeur l'automne et le printemps en Gaspésie, de même qu'une campagne publicitaire mettant à l'honneur les sports d'hiver.

L'organisme veut ainsi faire de la région la destination de premier choix des Québécois, 12 mois par an.

Tourisme Gaspésie cible particulièrement la clientèle de la grande région de Montréal, plus facilement séduite par la Gaspésie que celle de Québec, selon l'organisme, malgré la plus grande distance.

Les motoneigistes représentent une importante source de revenus pour l'industrie touristique hivernale en Gaspésie. Photo : courtoisie Richard Marin

À l'intérieur de la campagne majeure hivernale, on va voir des offensives motoneige et ski de montagne. Alors on travaille vraiment à la diversification des clientèles, diversification des marchés , explique la directrice du marketing de Tourisme Gaspésie, Stéphanie Thibaud.

On le faisait à travers les années, mais de façon un peu plus timide , précise-t-elle.

L'été, c'est le plein air, l'histoire et les événements culturels qui seront mis de l'avant, ainsi que la moto et le quad. L'accueil chaleureux des Gaspésiens et l'offre de produits gourmands font également partie des attraits cités par le plan marketing.

Tourisme Gaspésie consacre 45 % de son budget annuel à la promotion de la saison estivale. Photo : Parcs Canada

Selon un sondage de CAA Québec, la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine était la deuxième destination favorite des Québécois en 2019.

Tourisme Gaspésie investit plus d'un million de dollars par année en promotion. Un peu plus de la moitié du budget (55 %) est destiné à promouvoir les trois saisons où l'achalandage touristique est moins important.

Avec les informations d'Isabelle Larose