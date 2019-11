Moins de deux ans de prison pour avoir drogué et volé des hommes rencontrés sur Internet

Le Gatinois a eu recours à du GHB pour endormir ses victimes, qu'il identifiait sur des plateformes de rencontres en ligne, avant de s'emparer de bijoux, de caméras, d'ordinateurs portables et d'autres objets de valeur.

Pendant que les victimes étaient inconscientes, M. MacKay en profitait pour voler ce qu'il y avait dans les maisons des victimes pour ensuite les revendre. On comprend que ça, c'était surtout pour acheter sa consommation de drogues , a expliqué Me Alex Vallière, procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le procureur du DPCP, Me Alex Vallière, en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

M. MacKay devra d'ailleurs suivre une thérapie afin de régler son problème de toxicomanie. Il ne pourra pas se trouver dans un rayon de 200 mètres de ses victimes ni entrer en communication avec celles-ci.

Il y a eu des événements qui, malheureusement, se sont produits, qui ont fait qu'il a eu une descente dans la consommation , raconte Me Antoine Mailloux, l'avocat de la défense.

L'avocat de la défense, Antoine Mailloux, en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Son client ne pourra pas posséder une arme au cours des 10 prochaines années. Il devra également être suivi par un agent de probation au cours des deux années suivant sa remise en liberté et son ADN sera fiché.

La sentence est le résultat d'une proposition commune du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales et de la défense. Me Vallière a affirmé que les 304 jours de détention provisoire déjà purgés par M. Mackay jusqu'à aujourd'hui compteraient chacun pour 1,5 jour de détention. Ça fait une somme de 456 jours , mentionne Me Vallière. Il lui reste donc 244 jours à purger, soit environ 10 mois.

Le Gatinois a aussi commis une série d’introductions par effraction dans des édifices de copropriétés et été reconnu coupable de voies de fait.

La police de Gatineau avait arrêté l’individu en janvier dernier à Ottawa après avoir reçu deux plaintes.