Sommée de rembourser plus de 250 000 $, l’ex-ministre Francine Landry s'explique

La députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry, a réagi avec émotion à l’Assemblée législative à la décision de la cour qui oblige son couple à rembourser plus de 250 000 $ à la Banque de développement du Canada.

La députée libérale a expliqué que la situation économique de son commerce, l’Auberge Les Jardins, a commencé à se détériorer il y a une dizaine d’années, ce qui a mené à sa fermeture au printemps dernier. Le couple est fier d’avoir créé et maintenu des emplois durant toutes ces années et il reconnaît ses obligations financières, a-t-elle souligné.

Valmont et moi avons signé des garanties personnelles 20 ans passés. Nous savons que nous avons des obligations financières en lien avec l’entreprise et nous respectons aussi les actions des bailleurs de fonds visant à préserver leurs intérêts. Des discussions sont d’ailleurs en cours depuis plusieurs semaines et nous continuons de travailler avec eux pour résoudre cette situation , a affirmé Francine Landry.

Elle a remercié ses proches, ses collègues et ses électeurs qui l’appuient dans cette période qu’elle a décrite comme étant très difficile .

Le ministre progressiste-conservateur de la Santé, Hugh Flemming, s'est porté à sa défense. Il a dit comprendre sa situation parce qu'il a lui aussi été un entrepreneur ayant commis des erreurs. La plupart des personnes qui critiquent la députée n'ont jamais tenté elles-mêmes de créer une entreprise, a-t-il lancé. Le ministre estime que la députée peut marcher la tête haute.

En 2003, Francine Landry et son mari Valmont Martin avaient reçu par l’entremise de l’entreprise Gestion V. F. J. Martin un prêt de 730 000 $ de la Banque, peut-on lire dans le document de la Banque de développement du Canada déposé à la cour.

Ils s'étaient portés garants du prêt à titre personnel jusqu'à concurrence de 200 000 $, précise la Banque.

Cette dernière a demandé à la cour des mesures de redressement en soutenant que le couple avait manqué à ses obligations de rembourser les sommes dues.

La cour n’a reçu aucun exposé de la part de la défense et elle a rendu la décision suivante en faveur de la Banque du développement du Canada après avoir étudié les preuves présentées :

Il est ordonné que les défendeurs payent immédiatement à la demanderesse la somme de 257 995,07 $, la somme de 757 $ pour les dépens afférents à cette action ainsi que la somme additionnelle de 322,41 $ pour les déboursés afférents à cette action; jugement portant intérêt au taux de 7 % par an , peut-on lire dans un document de la cour daté du 1er novembre 2019.

Par ailleurs, Gestion V. F. J. Martin figure sur la liste des entreprises qui doivent rembourser des prêts à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. La somme en souffrance dans son cas s’élève à 247 576,10 $.

Francine Landry a dirigé plusieurs ministères dans le gouvernement de Brian Gallant, dont celui du Développement économique.