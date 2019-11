Un supermarché très attendu par la communauté philippine ouvre à Winnipeg

Pour Seafood City, l’objectif est de capter la vaste population philippine de la capitale du Manitoba. Des dizaines d’allées mêlent nourriture, produits d’épicerie et articles ménagers. La plupart des produits sont directement importés des Philippines, mais le magasin ne se limite pas à cela et offre aussi une variété d’aliments et de boissons asiatiques.

Cette entreprise familiale établie aux États-Unis a ouvert son premier magasin en 1989 à National City, en Californie. Elle possède depuis 28 enseignes en Californie, dans l’Illinois, au Nevada, dans l’État de Washington et à Mississauga, près de Toronto, en Ontario.

C’est la communauté philippine de Winnipeg, surtout située dans les quartiers du nord, qui a directement contacté la direction de Seafood City pour lui demander de venir dans sa ville.

La directrice commerciale de Seafood City, Mildred Mill, veut ainsi fournir à la grande communauté philippine ce dont elle manque avec ce nouveau magasin de 4000 mètres carrés à Winnipeg.

Notre raison d’exister est de donner aux Canado-Philippins l’impression d’un retour à la maison avec tout ce qui leur manque de leur pays d’origine. Mildred Mill, directrice commerciale de Seafood City

Un engouement considérable

Une heure et demie avant l’ouverture, mardi matin, une longue file d’attente d’environ 500 personnes se tenait devant Seafood City.

Au début de cette queue, Eddie Ocampo était là depuis 4 heures du matin. Il voulait être le premier à acheter des produits qui n’existaient pas en ville jusqu’ici .

À l’intérieur, Lourdes Federis se sent comme à la maison . Cette Philippine installée à Winnipeg depuis 13 ans est très investie dans le monde culinaire local et attendait avec impatience un endroit où elle pourrait acheter tout ce dont [elle a] besoin . Elle précise que, à son arrivée ici, c’est la cuisine qui lui a permis de briser des barrières .

Lourdes Federis pense aussi que ce nouveau commerce est bénéfique pour l’économie locale, car elle a vu beaucoup de personnes de l'extérieur de Winnipeg venir à l’ouverture.

J’ai vu de nombreux Philippins venus de la Saskatchewan. Cela montre la réputation solide de cette marque. Lourdes Federis, Philippine vivant à Winnipeg depuis 13 ans

Seafood City entend déjà continuer sa conquête du marché canadien. Le groupe espère prochainement s’établir à Calgary et à Scarborough, en banlieue est de Toronto, en Ontario.

Avec les informations de Ahmar Khan et Darren Bernhardt.