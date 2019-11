Budget provincial de mi-année : la Saskatchewan s’attend à un surplus plus élevé que prévu

Le gouvernement de la Saskatchewan prévoit un excédent de plus de 37 millions de dollars dans son budget provincial cette année, ce qui représente 3 millions de plus qu’anticipé au début de l'exercice financier. Cela devrait faire en sorte que le prochain budget soit équilibré.

Nous continuons à gérer les dépenses avec prudence, à investir dans les priorités et à maintenir la vigueur de notre économie , dit la ministre des Finances, Donna Harpauer, qui a publié son rapport semestriel mercredi.

Notre plan financier est sur la bonne voie. Donna Harpauer, ministre des Finances

Elle précise que les revenus ont été plus élevés que prévu, grâce à des hausses de revenus liés au pétrole et au gaz naturel.

Certaines dépenses demeurent toutefois inconnues, comme le régime de retraite des enseignants ainsi que les revenus agricoles.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan ne voit pas les choses de la même façon que la ministre Harpauer.

« L’économie ne va pas bien », estime Trent Wotherspoon, le porte-parole en matière de finances publiques de l’opposition officielle, que

Le Parti saskatchewanais ne prend pas les bonnes décisions. Trent Wotherspoon, porte-parole en matière de finances publiques pour le NPD

L’opposition officielle estime que le gouvernement devrait investir davantage dans l’éducation et réduire le nombre d’élèves dans les classes.

Le gouvernement préfère investir dans la route de contournement que dans nos classes , poursuit M. Wotherspoon.

La dette nette au 31 mars 2020 devrait s’élever, selon la province, à 12 milliards de dollars, soit une diminution de 370,3 millions de dollars par rapport aux prévisions précédentes.

En pourcentage du PIB, la dette de la Saskatchewan devrait être l’une des plus faibles au Canada, indique le gouvernement.