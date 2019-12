Projet expérimental de chauffage au compost à Alma

La serre solaire passive de Jean Westphal est adjacente à sa résidence. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Une serre solaire passive, c'est une serre qui utilise seulement la puissance solaire. C’est fenestré sur trois côtés et c’est la lumière de l'extérieur qui réchauffe la pièce , raconte-t-il.

Après un an d’expérimentation, il pousse son désir d’autosuffisance énergétique encore plus loin cet hiver en utilisant la combustion des déchets organiques pour augmenter la température de sa serre.

Jean Westphal estime que son compost peut générer jusqu'à 60 degrés Celsius de chaleur. Photo : Radio-Canada

Dans le cycle de température d'un compost, les 15 premières journées on est dans la phase thermophilique où la température est très élevée et monte à 60 degrés Celsius pendant 15 jours et ensuite ça redescend. Donc, nous, on essaie de garder le compost dans les 60 degrés le plus longtemps possible , explique-t-il.

En brassant et en alimentant minutieusement sa réserve de déchets organiques, il espère emmagasiner la chaleur générée par son bac à compost grâce à un système hydraulique.

Un tuyau permet de faire circuler l'eau au milieu du compost chaud et de l'acheminer dans un baril thermique. Photo : Radio-Canada

Il y a un tuyau de cuivre qui est connecté sur le tuyau de plastique, il descend dans le compost et ressort chaud. L’eau chaude est envoyée dans le baril d’environ 200 litres d'eau [qui circule en continu grâce à une pompe]. Le but c'est de faire chauffer cette masse d'eau-là, créer une masse thermique qui emmagasinera la chaleur et diffusera la chaleur.

Une pompe permet de faire circuler l'eau en continu entre le baril et le bac à compost. Photo : Radio-Canada

Réduire son empreinte carbone

Même si la serre est chez lui, Jean Westphal est loin d’être seul dans son projet. Il héberge d’ailleurs les poules de son ami, Benoît Poiraudeau.

On aurait pu chauffer la serre, mais à quoi ça sert? On veut réduire notre empreinte énergétique au maximum. Benoît Poiraudeau, ami de Jean Westphal

Les deux amis sont intarissables et raffinent constamment le prototype.

Benoît Poiraudeau (à droite) appuie son ami dans ses démarches d'autosuffisance énergétique. Photo : Radio-Canada

Avec un peu de chance, ils arriveront à semer des graines autour d'eux pour cultiver et transmettre leur passion de l'autosuffisance.