Dumas, village fantôme de la Saskatchewan

En Saskatchewan, de nombreux villages fondés par des francophones au début du siècle dernier ne figurent plus sur aucune carte de la province. Ils ont disparu, n’ayant laissé derrière que de bons souvenirs. Au cours des prochaines semaines, l’historien Laurier Gareau fera découvrir certains de ces villages fantômes.

Le village de Dumas

Situé à l’ouest de Moosomin, l’ancien village de Dumas a vu le jour au début du 20e siècle après que l’abbé Jean-Isidore Gaire, fondateur des paroisses de Bellegarde, Cantal et Wauchope, y ait dirigé des colons français et belges.

En 1907, un bureau de poste y ouvre ses portes et le village est nommé en honneur du célèbre auteur français, Alexandre Dumas.

Malheureusement, la crise et la sécheresse des années 1930 et un incendie en 1931 qui détruit plusieurs commerces du village mènent lentement à la disparition du village et l’abandon de la ligne ferroviaire, en 1961, qui signale la mort du village.

Une carte situant le village fantôme de Dumas en Saskatchewan Photo : Radio-Canada

Retracer l’histoire

Si le village n’a connu que quelques années d’effervescence, des traces de sa culture restent gravées dans le temps. En 2015, le bulletin de OSAC (Organization of Saskatchewan Arts Council) fait mention du retour d’une peinture de la rue principale de la ville de Shaunavon, située au sud-ouest de la Saskatchewan, qui avait été peinte en 1914 par un certain E Mayeur, inconnu de tous.

À l’aide de la signature sur le canevas, l’historien Laurier Gareau a réussi à retracer l’histoire de l’oeuvre qui a subi un travail de restauration par l’Institut canadien de conservation, à Ottawa.

Ses recherches ont permis de découvrir qu’Émile Mayeur, un élève de l’École des Beaux-Arts de Paris, avait quitté la France pour le climat plus vigoureux du Canada. Il s’était établi à Dumas pour y faire la culture du blé, mais son passé d’artiste a eu de bonnes chances de le rattraper selon Laurier Gareau qui croit que le fermier est devenu un de ces artistes vagabonds qui sillonnaient la province.

L’oeuvre avait ainsi été peinte par un colon français alors établi en Saskatchewan.

En 1924, on apprenait dans les pages de La Liberté qu’Émile Mayeur était déménagé à Saint-Boniface et qu’il travaillait comme artiste peintre et décorateur.

Quelques années plus tard, beaucoup d’autres compères de Dumas le suivraient pour aller s’établir ailleurs durant les tempêtes de poussière qui ont changé le caractère de la province.

À voir : Le village de Dumas en Saskatchewan : au-delà des apparences La Saskatchewan compte plusieurs villages fantômes. Chacun a son histoire et certains sont encore bien vivants dans la mémoire des gens qui y ont habité. La Fureteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith nous fait découvrir le village de Dumas, dans le sud-est de la province.