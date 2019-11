Retour progressif en classe à La Sarre; l'incendie à Victor-Cormier serait de nature électrique

Les élèves du pavillon Victor-Cormier dont l’école a été touchée par un incendie, il y a deux semaines, vont découvrir leurs nouveaux locaux.

Ils seront relocalisés au Pavillon de l’Académie de l’Assomption pour le reste de l’année scolaire. Accompagnés de leurs parents, les élèves se présenteront aujourd’hui au gymnase de l’Académie de l’Assomption.

On débute par l'entrée des élèves de l'Académie ce matin , indique la directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Isabelle Godbout. Ce soir, après l'école, il va y avoir une activité avec les parents des élèves de Victor-Cormier où les donateurs vont pouvoir se présenter et remettre le matériel scolaire qui a été réuni pour remplacer les pertes des élèves de Victor-Cormier.

L'enquête se poursuit

Mme Godbout ajoute que tant les policiers que la commission scolaire continuent de rassembler un maximum d'information quant à l'avenir du bâtiment, mais aussi sur la cause de l'incendie.

On a des résultats partiels, on sait que notre bâtisse est lourdement endommagée. On est en train de poursuivre les expertises pour savoir combien ça va coûter si on souhaite rénover? Est-ce que c'est préférable de déconstruire et reconstruire? Ce sont des réponses qu'on n'a pas encore. Ce qu'on connaît, c'est l'état des dégâts , explique-t-elle, mentionnant que des ingénieurs électriques ont été mobilisés pour identifier la source de l'incendie.

Un incendie de nature électrique?

On croit qu'il y a de bonnes possibilités que ce soit du côté électrique, donc on a fait expertiser certains éléments pour vérifier si ce n'était pas des défectuosités. Actuellement ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de blâme à donner ni aux gens de la commission scolaire, ni aux gens qui utilisaient les locaux de Victor-Cormier , assure Mme Godbout.