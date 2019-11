Nouveau préfet pour la MRC de Sept-Rivières

Le nouveau préfet de la MRC Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières assurera ses fonctions dans une volonté de continuité.

Il y a toujours eu une bonne entente et on va faire en sorte qu'il y ait une très bonne entente pour les deux prochaines années Alain Thibault, préfet MRC de Sept-Rivières et maire de Port-Cartier

Il est dans la tradition de la MRC Municipalité régionale de comté de partager le mandat de préfet entre les maires des deux grandes localités du territoire.

La MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières représente les villes de Sept-Îles, de Port-Cartier ainsi que le secteur du lac Daigle et les deux territoires non organisés du Lac-Walker et de Rivière-Nipissis.

Un budget équilibré

La séance spéciale de la MRC Municipalité régionale de comté a également été l'occasion d'adopter le budget pour 2020. Un budget de 4,6 millions de dollars a été adopté. Une augmentation de 500 000 $ comparativement au budget de l'an passé.

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC Municipalité régionale de comté , Alain Lapierre, explique que ces revenus additionnels proviennent du nouveau pacte fiscal qui a été signé avec le gouvernement du Québec et les municipalités à l'automne et d’un fonds du développement du territoire qui augmente d'un peu plus de 280 000 $. Le solde vient des redevances sur les ressources naturelles, a-t-il indiqué.

L’abolition des Conférences régionales des élus (CRE) a concédé de nouvelles responsabilités aux MRC et ce budget vise à créer des ressources pour répondre aux nouvelles demandes. L'embauche d'un agent de développement supplémentaire et d'un adjoint trésorier est notamment prévue dès que possible.

Une subvention pour lutter contre la pauvreté