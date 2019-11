Prix du journalisme radio des Médias francophones publics 2019 – Les candidats en lice

Le Prix du journalisme radio des Médias francophones publics (MFP) distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, enquête ou reportage sur un fait de société parmi ceux qui ont été présentés par les rédactions des cinq radios membres des MFP : Radiotélévision belge de la Communauté française (RTBF), Radio Télévision Suisse (RTS), Radio France Internationale (RFI), Radio France, et Radio-Canada.

Voici les cinq reportages en lice pour la finale du concours, le 8 décembre 2019:

1- Candidat de la Radiotélévision belge de la Communauté française RTBF: « Les oubliés des oubliés »

Lors d'un reportage au Bénin, Françoise Wallemacq et Christophe Bernard ont fait la connaissance de Grégoire Ahongbonon. Cet ancien mécanicien béninois se dévoue depuis 40 ans pour venir en aide aux malades mentaux, souvent considérés comme possédés par de mauvais esprits dans cette région de l'Afrique de l'ouest, ou le Vaudou est très présent. Parfois, ces malades sont enchaînés, ou confiés à des sectes évangélistes qui les battent pour faire sortir le « démon » tapi en eux. C'est à la suite d'une grave dépression, il y a 40 ans, que Grégoire a décidé de changer de vie, et de se consacrer à ces « oubliés des oubliés ». La foi inébranlable de Grégoire le soutient dans son engagement.

2- Candidat de la Radio Télévision Suisse (RTS) : « Dans l’attente d’un don d’organe »

Le don d’organe, 4 Suisses sur 5 sont pour. Sauf que dans les faits, seule une personne décédée sur 20 a sa carte de donneur sur elle. La plupart du temps c’est donc aux familles de choisir. Et plus de la moitié refusent de donner un organe d’un proche le moment venu. Mais cela pourrait bien changer. Plus besoin de carte de donneur, un registre national numérique a été lancé il y a une année. Et il fait un tabac. Et à terme les Suisses pourraient bien tous être automatiquement donneurs comme le souhaite une initiative populaire. Alors est-ce que cela pourrait faire grimper le nombre de dons ? Cette mesure va-t-elle soulager les familles et donner de l’espoir à ceux qui attendent d’être transplantés ? Une situation délicate que le magazine de reportage 15 Minutes a voulu incarner en rencontrant les patients et les familles concernées. Un reportage de Zoé Decker et Francesca Argiroffo.

3- Candidat de Radio France Internationale (RFI) : « Syrie : Voyage au bout du califat - Baghouz »

Mars 2019 : Les forces kurdes soutenues par la coalition internationale menaient leur ultime bataille contre le groupe Etat Islamique en Syrie. Les djihadistes étaient alors retranchés dans un camp de fortune dans le village de Baghouz dans l’est du pays. Acculés par les bombardements, chaque jour des centaines d’entre eux se rendaient avec femmes et enfants. Envoyé spécial de RFI, Sami Boukhelifa avait alors pu pénétrer dans le village de Baghouz, quelques jours avant la chute du dernier réduit du « califat » autoproclamé ».

4- Candidat de Radio France : « Homophobie, la sale parole libérée »

En France, les plaintes pour agressions homophobes ont augmenté de 15% l'an dernier (2018) d'après le ministère de l'intérieur. Le gouvernement vient de lancer une vaste campagne de prévention en milieu scolaire. Mais il y a aussi des initiatives locales, comme à Yssingeaux dans le département de la Haute-Loire, où un éducateur homosexuel originaire de la banlieue parisienne vient témoigner régulièrement auprès des jeunes de la mission locale. Un reportage de Géraldine Hallot.

5- Candidat de Radio-Canada : « Quand la chine met en branle une stratégie d'influence au Canada »

La volonté de puissance de la Chine s’exprime de différentes manières. Elle se manifeste, bien entendu, sur les plans politique et économique mais aussi dans le domaine de l’éducation. Le gouvernement chinois n’hésite pas à intervenir dans des campus universitaires étrangers un peu partout dans le monde, en Europe comme en Amérique du Nord, afin de défendre son image et ses intérêts politiques. L’un des instruments privilégiés de cette stratégie d’influence dite de « Soft power », ce sont les Instituts Confucius qui s’apparentent, a priori, aux Alliances françaises et aux Instituts Goethe allemands mais qui, dans les faits, sont beaucoup plus que de simples écoles de langue… Un reportage de Frank Desoer.