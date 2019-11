Facebook et Instagram en panne à plusieurs endroits en Amérique du Nord

Plus tôt aujourd'hui, un problème dans l'un de notre principal système logiciel a eu pour effet d'empêcher de nombreuses personnes à accéder à la famille d'applications de Facebook , a indiqué un porte-parole du réseau social à l'AFP.

« Nous sommes de retour à 100% pour tout le monde, et nous sommes désolés de la gêne occasionnée », a-t-il ajouté quelques heures plus tard.

Selon le site Downdetector.com, spécialisé dans la détection de pannes, les problèmes ont commencé un peu avant 9 h sur les deux plateformes. En quelques minutes, le site a répertorié des dizaines de milliers de signalements de pannes.

Les pannes ont affecté plusieurs villes aux États-Unis et au Canada, plus particulièrement dans l'est  (Nouvelle fenêtre) , comme Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Détroit et New York­. Pour Facebook, on rapportait des problèmes de connexion, d'actualisation du fil d'actualité, ou encore une panne totale. Du côté d'Instagram, la majorité des problèmes rapportés concernaient l'actualisation du fil d'actualité, avec quelques difficultés pour la connexion et les stories (10 %).

Instagram a affirmé sur Twitter être au courant de la panne : « Nous sommes conscients des problèmes qu'ont certaines personnes à accéder aux applications reliées à Facebook, dont Instagram. Nous travaillons à ramener les choses à la normale le plus rapidement possible. #InstagramDown »

D’autres pannes de moins grande ampleur ont aussi frappé le réseau social et ses services affiliés dans les derniers mois. Il y a quelques jours, c'est le service de diffusion en continu Netflix qui a fait face à une panne mondiale.