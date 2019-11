Des chiens pour aider les enfants à lire

Le programme baptisé See Spot Read existe depuis 10 ans à Winnipeg et a facilité la lecture pour des centaines d’enfants , affirme la directrice adjointe du service d'éducation de la WHSWinnipeg Humane Society , Danisha Jarrett. Les séances de lecture accompagnée ont tellement de succès que certains élèves attendent jusqu’à un an pour y participer.

Les enfants sont réservés lorsqu'ils commencent l'atelier, dit Danisha Jarrett, mais elle voit le niveau d’anxiété diminuer au fil des jours.

Lorsqu’ils viennent pour la deuxième, troisième, quatrième séance, on voit vraiment une différence. Ils courent et vont embrasser leurs chiens. Danisha Jarrett, directrice adjointe du service d'éducation de la WHS Winnipeg Humane Society

Chaque année, durant l'automne, l'hiver et le printemps, un programme gratuit de 10 semaines est mis en place. Il a lieu tous les mardis avec au maximum six écoliers de la première à la sixième année, qui rencontrent trois chiens de thérapie et leur maître bénévole.

Une oreille attentive

Selon Danisha Jarrett, l’objectif d’une telle initiative est de permettre aux enfants d’être écoutés sans toutefois se sentir jugés .

Au début, Mila, une participante, se demandait : Comment vont-ils nous comprendre? L'élève de cinquième année à l’École Beaumont a vite été rassurée lorsqu’elle a vu son chien se blottir contre [elle] pendant sa lecture.

Mila a été agréablement surprise du calme de Barney, le chien à qui elle a fait la lecture. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Le chien qui accompagne Mila lors de sa lecture s’appelle Barney, un schnoodle de 4 ans, venu avec sa maîtresse, Eva Kazun. Il s'agit d'un moment de fierté pour cette dernière, qui a toujours voulu faire partie du programme . Elle estime que ces séances avec des enfants sont aussi profitables pour son chien.

Selon la WHSWinnipeg Humane Society , il s’agit aussi de montrer aux enfants l’importance des relations avec les animaux et faire naître de l’empathie et de la compassion envers ces compagnons à quatre pattes.

Avec les informations de Marjorie Dowhos.