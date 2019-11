Faire disparaître le nom Asbestos, une bonne ou une mauvaise décision?

Pour le directeur général de la Corporation de développement socioéconomique de la Ville, cela ne fait aucun doute, le temps est venu de passer à autre chose.

On rencontre des Américains et des Européens et pour eux, Asbestos, ça signifie la mort, le cancer. C’est sûr qu’on leur explique et qu’on met en contexte, mais pour quelqu’un qui veut faire de l’exportation [avec un produit indiquant: “fabriqué à Asbestos”] il court à sa perte , souligne Martin Lafleur.

Il explique au microphone de Par ici l’info que le nom Asbestos ne cause pas énormément de tort en ce moment, puisque les Asbestriens contournent le tout depuis longtemps. D’après ses informations, près d’une dizaine d’entreprises dans le secteur a changé leur adresse postale pour Danville, la municipalité voisine, afin d’éviter tous soucis potentiels.

Toutefois, tous ne peuvent se permettre un tel changement, notamment ceux qui oeuvrent dans le bioalimentaire.

On a une industrie dans le secteur brassicole. Le propriétaire m’a dit: “le jour où je voudrai envoyer ma bière au Vermont, je serai [mal pris]. Je dois trouver une façon pour que n'apparaisse pas le mot Asbestos sur ma bouteille parce que malheureusement, les gens croiront qu’il y a de l’amiante dans le produit” , ajoute-t-il.

Le nom d'Asbestos tatoué sur le coeur

Si M. Lafleur estime qu’il faut se tourner vers l’avenir, Pierrette Théroux, elle, perçoit cette nouvelle différemment. L’Asbestrienne et ex-présidente de la Société d'histoire de la Ville se dit très déçue, car elle a l’impression que la disparition du nom entraînera avec elle une partie de son histoire.

J’ai 80 ans, ça me peine beaucoup d’avoir à dire que ce nom va s’éteindre, parce que ça fait partie de nos racines. Pierre Théroux, citoyenne

Selon elle, plusieurs citoyens abondent dans le même sens. Ces derniers auraient préféré que la fusion des villes de Danville et Asbestos se fasse, pour qu’ainsi la Municipalité conserve les noms et les attribue à des arrondissements.

On aurait pu choisir un nom et garder les arrondissements d’Asbestos et de Danville. Ç’aurait été un moindre mal et un baume sur notre douleur , se désole Mme Théroux.

L’Asbestrienne est nostalgique avec Renée Dumais-Beaudoin de Par ici l’info lorsqu’elle pense à tous les souvenirs rattachés à sa ville.

[C’est porteur de beaucoup de souvenirs] pour moi, mais pour tous ceux qui nous ont précédés et pour nos enfants. Ma fille hier me disait: “je suis née à Asbestos, que vais-je pouvoir dire maintenant?” , se questionne-t-elle.

L’octogénaire se console en imaginant que le nom d’Asbestos continuera de circuler au sein de la population, et ce, pour de nombreuses années encore.