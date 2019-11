Une nouvelle pénurie de bûches de Noël Vachon au Nouveau-Brunswick

En décembre 2018, il était impossible, en Acadie, de se procurer ces fameux gâteaux produits en Beauce, au Québec. Incapables d’en trouver dans les supermarchés du Nouveau-Brunswick, plusieurs personnes ont flairé la bonne affaire et sont allées faire le plein de bûches de Noël dans la Belle Province.

Les inondations printanières ont affecté la production de la boulangerie Vachon à Sainte-Marie de Beauce. Selon le quotidien La Presse, c’est la raison pour laquelle seule une quantité limitée de la fameuse pâtisserie du temps des Fêtes est disponible au Nouveau-Brunswick cette année. Elle ne sera pas livrée du tout dans l’Ouest canadien.

C’est aussi à cause des inondations que la pâtisserie du temps des Fêtes est disponible dans moins de saveurs cette année.

Cependant, la demande au Nouveau-Brunswick a surpassé les ententes de l'entreprise. Le processus de production de ces bûches est par ailleurs complexe, selon une porte-parole de Bimbo Canada, propriétaire de la boulangerie Vachon. Une cinquantaine de personnes travaillent à décorer ces gâteaux à la main.

Comme les bûches sont décorées à la main, notre capacité de production est limitée. Difficile pour l’instant de confirmer si la production en 2019 sera plus élevée que les années précédentes, on va continuer à ajuster selon les ventes des prochaines semaines , a expliqué par courriel Marie-Ève Royer, vice-présidente aux ventes nationales, Bimbo Canada.

Georges Babineau est directeur adjoint de la COOP IGA de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Il a épuisé sa première commande en 24 heures samedi dernier. Jeudi matin, il estimait avoir une centaine de bûches en magasin.

Ça ne va pas durer la journée parce que j’en ai reçu samedi aussi et ça n’a pas duré la journée , a affirmé M. Babineau en entrevue à l’émission La Matinale.

L’épicier compte répondre à la demande en proposant des bûches d'autres marques à ses clients et des options maison, mais d'expérience, il sait que les gens n’en veulent pas.

J’ai d’autres genres de bûches que je reçois d’autres compagnies, mais les gens veulent la bûche Vachon , a précisé M. Babineau.

La bûche Vachon est une tradition du temps des Fêtes pour plusieurs en Acadie et pour certains, cette pâtisserie évoque de doux souvenirs.

J’ai grandi comme tout le monde ici avec des bûches Vachon. On en avait dans le temps. Je parle de plusieurs années passées et ça continue. Je croyais que la demande était moindre, mais la demande est encore là et les gens la veulent , a souligné M. Babineau.

Le supermarché de Bouctouche doit recevoir une autre livraison de la fameuse bûche début décembre, mais le nombre de gâteaux sera limité.

Le premier arrivé sera le premier servi , a conclu M. Babineau.

Une porte-parole de Bimbo Canada, propriétaire de la boulangerie Vachon, a affirmé à Radio-Canada par courriel que l'entreprise fera tout en son pouvoir pour livrer des quantités additionnelles si nécessaire.