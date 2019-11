Francis St-Pierre réélu à l'unanimité comme préfet de la MRC de Rimouski-Neigette

M. St-Pierre a été élu à l'unanimité pour un quatrième mandat.

Pendant les deux prochaines années, le préfet affirme qu'il se concentrera sur les questions du transport collectif, du transport adapté, de la sécurité publique et de la sécurité incendie.

Selon M. St-Pierre, la MRC gère un budget de 6,7 millions par année. Il considère qu'avec l'abolition des conférences régionales des élus et des centres locaux de développement, les MRC sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important pour le développement économique de leur territoire.

Le maire de Saint-Valérien, Robert Savoie, occupera le poste de préfet suppléant à la MRC de Rimouski-Neigette. (Archives) Photo : Radio-Canada

Les neuf maires de la MRC de Rimouski-Neigette ont aussi voté en faveur du maire de Saint-Valérien, Robert Savoie, pour occuper le poste de préfet suppléant.

Par ailleurs, le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis, a été réélu lui aussi.

D'après les informations de Louis Lessard