L'industrie touristique néo-brunswickoise se prépare pour 2020

L'industrie touristique du Nouveau-Brunswick est un géant aux pieds d'argile. Il suffit parfois d'un peu de mauvais temps pour faire fuir les touristes et leurs précieux dollars, quoique pour certaines attractions, quelques gouttes de pluie ne font pas de mal. C'est le cas de l'Écocentre Homarus, à Shédiac.

Quand il pleut un peu, c'est bon parce qu'on a un toit. Dans le sud-est, il n'y a pas beaucoup d'attractions avec un toit , affirme Shawna LeBlanc, coordinatrice adjointe en éducation de l'Écocentre.

Pénurie d'employés

Comme pour bien des lieux touristiques, l'été 2019 a été fructueux à l'Écocentre Homarus. Mais comme pour bien des entreprises, il y a quelques nuages à l'horizon : la pénurie d'employés préoccupe cette industrie.

On a un manque de jeunes intéressés à venir faire de l'interprétation. Shawna LeBlanc, Écocentre Homarus

Même son de cloche au Pays de la Sagouine, à Bouctouche.

Pendant notre saison d'été, c'est au-dessus de 150 personnes qui travaillent chez nous, mais c'est 10 à 14 semaines. De trouver des gens qui recherchent cela, ou qui sont en mesure de fournir cela, c'est parfois un défi , déclare Monique Poirier, directrice générale et créative adjointe du site.

Au Pays de la Sagouine, on tentera cette année d'être encore plus présent sur les médias sociaux, notamment pour compenser la disparition du guide touristique en version papier du Nouveau-Brunswick

Il faut être actif et il faut sauter dans cette vague-là de tout ce qui est marketing dans les réseaux sociaux, [avoir] une présence à ce niveau-là. Et on le fait, mais on continue d'apprendre dans ça aussi , ajoute Mme Poirier.

Les intervenants de ce domaine se sont rencontrés cette semaine pour aborder ces enjeux. Pour ce 36e sommet de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick, les thèmes étaient résolument modernes : place du géant Airbnb, impact de la légalisation du cannabis sur le tourisme ou encore l'utilisation du web pour recruter des employés. La province a aussi profité de l'occasion pour présenter sa prochaine stratégie touristique.

Plus de latitude pour l'achat d'alcool

Ce fut aussi une occasion pour l'industrie de rappeler une revendication de longue date : la modernisation de la Loi sur la réglementation des alcools.

Ça, c'est une loi qui a vraiment besoin d'être mise à jour pour les besoins des exploitants d'aujourd'hui , soutient Carol Alderdice, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick.

Elle espère qu'une révision de cette loi donnera plus de flexibilité aux restaurateurs. Autoriser les restaurants à acheter de l'alcool en gros, par exemple, leur permettrait d'augmenter leur marge de profit et leur donnerait davantage de stabilité, soutient-elle.

Selon l'Association de l'industrie touristique du Nouveau-Brunswick, le tourisme contribue pour plus de 500 millions de dollars par année au PIB de la province.