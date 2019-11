Entente entre la FMSQ et Québec pour limiter les interruptions de service dans les hôpitaux

C'est la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, qui en a fait l'annonce jeudi matin.

Ce qui est prévu — et c'est une excellente nouvelle — c'est que lorsqu'il y aura un bris dans un hôpital du Québec en obstétrique [...] il y aura des équipes prévues d'obstétriciens qui vont pouvoir venir couvrir ces hôpitaux-là , a expliqué la ministre en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

L'entente prendra effet le dimanche 1er décembre.

Concrètement, cette entente prévoit, entre autres, la création de postes de médecins spécialistes remplaçants et la mise sur pied d’équipes volantes en chirurgie et en obstétrique. Elle cible une trentaine d'établissements de santé dans la province, comme ceux de Shawville, d'Amqui, de Maria et de La Malbaie, a mentionné la ministre.

Depuis le mois de septembre, sept interruptions de service sont survenues en obstétrique à l'Hôpital du Pontiac, à Shawville, forçant l'établissement hospitalier à rediriger les femmes enceintes vers l'Hôpital de Gatineau.

Cette nouvelle entente devrait donc limiter le nombre d'interruptions à l'avenir incluant les interventions chirurgicales.

Ça va être la même chose en chirurgie générale pour les hôpitaux du Québec. Des équipes de chirurgiens vont couvrir des services, comme on fait déjà en anesthésie , a détaillé la ministre.

Manque de médecins spécialistes

De son côté, la présidente de la FMSQFédération des médecins spécialistes du Québec , Diane Francoeur, a rappelé qu'il manquait 600 médecins spécialistes pour couvrir tous les hôpitaux du Québec et avoir une couverture 24-7, 52 semaines par année.

On a convaincu nos médecins spécialistes d'aller donner un coup de main, de donner une semaine pour permettre à leurs collègues d'aller respirer sans être de garde toute l'année. Diane Francoeur, présidente de la FMSQ

Mme Francoeur a précisé que des compensations seront offertes aux médecins en déplacement pour les dédommager des activités qu'ils avaient prévues.

Parfois, c'est difficile de demander, par exemple à un gynécologue ou un chirurgien qui a une semaine complètement remplie d'opérations ou de patients à Montréal, d'annuler tout ce monde-là pour être en disponibilité dans une région où il y a très peu d'activité , a-t-elle expliqué.

Mme Francoeur a aussi reconnu qu'il était impossible qu'il y ait des anesthésistes et des gynécologues dans tous les petits villages du Québec.

Si on a un petit bébé prématuré de 26 semaines, on n'accouchera pas à Amqui, on n'accouchera pas à Rimouski non plus. On ira toujours accoucher à Québec. Mais quand tout va bien, on espère que la majorité des femmes resteront chez elle , a-t-elle illustré.

La pénurie d'infirmières n'est pas réglée

Bien qu'il manque encore sept infirmières en obstétrique à l'Hôpital du Pontiac, l'entente est une bonne nouvelle pour ces employées, croit la ministre McCann.

Évidemment, on a toujours le défi des infirmières , a-t-elle reconnu. Mais quand on sait qu'il y a une entente et qu'il y aura toujours au rendez-vous des spécialistes qui vont venir aider s'il y a un bris de service, ça aide le dossier des infirmières aussi, ça aide à les attirer.

L'entente ne constitue donc pas un plan à long terme pour enrayer totalement le manque de personnel dans les hôpitaux de la province.

L'objectif, c'est toujours d'avoir des équipes en place solides [...], mais on n'est pas à l'abri de ces bris de service , a nuancé la ministre. Plus on va stabiliser les équipes, moins on va en avoir. C'est un travail que l'on fait de façon continue.

Le Dr Nicolas Gillot, directeur des services professionnels pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais , abonde dans le même sens, surtout que deux nouvelles infirmières ont été recrutées pour se joindre à l'équipe de l'Hôpital du Pontiac en janvier.

Clairement, ça ajoute un filet de sécurité supplémentaire. Ça va être un argument de plus pour aller recruter du nouveau personnel médical et aussi infirmier , affirme-t-il.

Ça peut régler une partie de l'enjeu , reconnaît André Fortin, le député de Pontiac et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé.

Les gens dans le Pontiac en ont ras-le-bol des bris de services, alors si on règle l'enjeu des bris de services dus aux médecins aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais il reste l'enjeu autour des infirmières , rappelle M. Fortin, qui dénonce également que les négociations entre le gouvernement et les médecins spécialistes se sont éternisées pendant plusieurs mois.

Quant à Patrick Guay, le président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), il est d'avis que cette entente permettra de réduire le fardeau des infirmières de l'établissement de santé de Shawville.

On leur demandait de supporter l'obstétrique à bout de bras en ayant aucun support derrière elles. En sachant qu'il va y avoir des médecins spécialistes qui font les accouchements, ça va être un poids de moins sur leurs épaules .

Une annonce saluée par les acteurs du milieu

Le président d'Action Santé Outaouais — un organisme communautaire régional à but non lucratif qui fait de la défense collective du droit à la santé — a salué la bonne volonté de la ministre McCann.

Je pense que Mme McCann prouve qu'elle veut faire avancer les choses, qu'elle veut changer les choses , a commenté Denis Marcheterre.

Pour sa part, Daniel St-Jean, le coordonnateur de l'organisme, a qualifié la nouvelle d' exceptionnelle dans le sens où on a rarement vu un gouvernement résoudre un problème qui semblait si désespérément insoluble en si peu de temps et de manière aussi concrète .

Mais messieurs Marcheterre et St-Jean estiment qu'il ne peut pas s'agir d'une solution permanente.

Il ne faut pas que ce soit un concept qui devienne une solution permanente parce qu'idéalement, chaque hôpital doit disposer des ressources humaines nécessaires pour répondre aux services qui sont promis par la loi sur la santé. C'est intérimaire. Il faut continuer de chercher des solutions permanentes et durables , a conclu Daniel St-Jean.

