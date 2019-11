Plus de 1300 clients d'Hydro-Québec plongés dans le noir au Témiscamingue

Plus de 1300 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité ce jeudi matin au Témiscamingue.

La vaste majorité des clients touchés sont situés dans les municipalités de Témiscaming, Kipawa et dans la communauté autochtone de Kebaowek.

Hier, plus d’une vingtaine de centimètres de neige et de forts vents ont balayé le Témiscamingue et certains secteurs de l’Abitibi.