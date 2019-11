Défilé de l'Action de grâces venteux à New York

Des avertissements et des alertes de vents violents avaient été émis pour jeudi, si bien que les organisateurs n'ont donné leur aval à l'événement qu'une heure avant son coup d'envoi.

Les ballons ont toutefois volé moins haut que l'an dernier, plus proche de la hauteur minimum (3 mètres) que de la limite maximum (16 mètres) fixée par la réglementation de la Ville de New York.

Des vents de 21 km/h accompagnés de rafales soufflant à 51 km/h ont soufflé pendant le défilé, qui s'est finalement déroulé sans anicroche, ou presque.

Un ballon de Casse-Noisette a notamment fait trébucher un participant, qui s'est relevé aussitôt. Un autre, à l'effigie du Grinch, a frôlé des arbres, flanquant du même coup une bonne frousse à la foule de spectateurs réunis aux abords du défilé.

À New York, le règlement municipal stipule que les ballons doivent être immobilisés au sol lorsque des vents de plus de 37 km/h et des rafales de plus de 55 km/h sont enregistrés.