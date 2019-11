Dorian, la pire tempête de l'histoire de Nova Scotia Power

L’ouragan Dorian est celui qui a causé le plus de fil à retordre au fournisseur d’électricité de la Nouvelle-Écosse. L’entreprise Nova Scotia Power a dû faire des réparations encore plus importantes qu’après le passage de l’ouragan Juan en 2003, souligne-t-elle dans un rapport présenté à la commission provinciale de l’énergie et des services publics.