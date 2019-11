La rue Elgin à Ottawa va rouvrir à la mi-décembre

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a tweeté mercredi qu'il était très heureux d'annoncer qu'à compter du 16 décembre, la circulation sera de nouveau permise sur la voie commerçante.

La rue Elgin est au cœur d'un projet de réhabilitation de plusieurs millions de dollars, qui comprend l'ensevelissement des lignes électriques et la mise en place d'une infrastructure plus conviviale pour les cyclistes et les piétons.

Le tronçon d'Elgin entre les rues Somerset et Catherine a été fermé aux automobilistes en janvier 2019. Il est depuis un important chantier de construction – au grand dam de certains propriétaires d'entreprises locales.

Les lignes d'autobus 5, 14 et 114 d’OC Transpo seront aussi de retour sur la rue Elgin à compter du 16 décembre, a annoncé la Ville.

À lire aussi : Rue Elgin : des commerçants ressentent les contrecoups des travaux

L'activité commerciale de la rue Elgin est importante pour le centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Toutefois, cela ne signifie pas que le chantier comme tel est sur le point de se terminer.

Les travaux de construction reprendront au début de 2020. Les poteaux électriques doivent être enlevés du côté ouest de la rue Elgin, les bâtiments doivent aussi être connectés aux services souterrains et d'autres éléments de l'aménagement de la rue doivent être terminés.

Hausse des coûts estimés

Lors d'une mise à jour mercredi, la Ville d’Ottawa a indiqué que le coût du projet avait atteint environ 40 millions de dollars, comparativement aux 36,3 millions de dollars initialement prévus.

Comme pour tous les projets, les conceptions préliminaire et détaillée ont été affinées et les estimations de coûts mises à jour pour devenir plus précises , a expliqué Carina Duclos, responsable de la conception et de la construction, dans un courriel adressé à CBC.

Les travaux sur Elgin devraient se terminer avant la fin de 2020, a précisé la Ville.

De son côté, un groupe formé de commerçants et de résidents du quartier, baptisé I Dig Elgin, a tweeté mercredi qu'aucune fermeture de rue n'était prévue l'an prochain, même si on prévoyait des réductions de voies.

Une motion visant à prolonger le stationnement gratuit à l'hôtel de ville d'Ottawa les soirs et les fins de semaine jusqu'à la fin des travaux en 2020 sera présentée au conseil municipal.

D'après les informations de Trevor Pritchard de CBC