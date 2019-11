L'attente aux urgences manitobaines demeure au-dessus de la moyenne canadienne

Les Manitobains attendent plus longtemps aux urgences que la moyenne canadienne. Le temps d’attente s’est maintenu à 4,4 h pour 2018-2019, selon l’Institut canadien d’information pour la santé (ICIS). Ce temps d’attente demeure au-dessus de la moyenne canadienne qui se fixe à 3,9 h.

Selon le rapport de l’ ICISInstitut canadien d’information pour la santé , le temps d’attente moyen est demeuré le même dans les urgences du Manitoba de 2017-2018 à 2018-2019 alors que la moyenne canadienne a, elle, légèrement augmenté. Elle était de 3,2 h en 2017-2018.

L’infirmière en chef et chef des opérations sanitaires de l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), Krista Williams, estime que c’est une bonne nouvelle.

Je veux souligner le travail des gens qui se sont attardés à la réduction des temps d’attente dans notre système , indique-t-elle. Je reconnais toutefois qu’il y a encore place à l’amélioration.

Rang des hôpitaux de l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg sur les 230 du rapport sur les pires temps d'attente* Hôpital Concordia : 16e

Hôpital Grace : 32e

Hôpital Saint-Boniface : 39e

Hôpital Seven Oaks : 40e

Centre des sciences de la santé : 56e



* Les données des années précédentes n'incluaient pas les hôpitaux du Québec

L’ ORSWORSW souligne par ailleurs que les données de l’organisme sur le temps d’attente dans les hôpitaux de la ville sont comparables aux données de l’ ICISInstitut canadien d’information pour la santé pour la première fois depuis que ce dernier publie un rapport national sur le sujet.

Bilan mensuel des temps d’attente de l’ ORSW Office régional de la santé de Winnipeg

L’ ORSW Office régional de la santé de Winnipeg a par ailleurs dévoilé son bilan mensuel sur les temps d’attente dans les services d’urgence et les centres de soins d’urgence. L’organisme indique que l’attente moyenne se chiffre à près de 5 h pour octobre 2019, comparativement à 4,18 h pour la même période l’an dernier.

Mme Williams attribue cette hausse au manque d’infirmières et aux importants changements de l’été, dont la fermeture des urgences des hôpitaux Seven Oaks et Concordia.

Krista Williams, responsable des opérations sanitaires pour l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) Photo : Radio-Canada

Nous avons eu de la difficulté avec nos temps d’attente, mais nous avons des équipes dédiées à améliorer la situation , précise l’infirmière en chef et chef des opérations sanitaires de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

La députée néo-démocrate Uzoma Asagwara se désole de ces résultats. Nous ne voyons pas d’amélioration , dit-elle. C’est certainement inquiétant pour ceux qui tentent d’avoir accès aux meilleurs soins possible dans nos urgences.

Le ministre manitobain de la Santé, Cameron Friesen, soutient quant à lui que le maintien des temps d’attente aux urgences de 2017-2018 à 2018-2019 est une victoire quand on tient compte de l’augmentation des visites à l’urgence.

Les urgences et centres de soins d'urgence ont accueilli plus de 337 000 patients en 2018-2019 contre 284 097 en 2017-2018, selon le rapport annuel de l'ORSW.

Temps d'attente moyen pour 90 % des patients en octobre 2019 dans les hôpitaux de l'ORSW : Centre d'urgence de Concordia : 5,3 h (5,78 en octobre 2018)

Urgence de l'hôpital Grace : 4,87 h (5,53 en octobre 2018)

Centre des sciences de la santé : urgences adulte 5,42 h (4,13 en octobre 2018); urgences enfant 3,53 h (3,1 en octobre 2018)

Centre de soins d'urgence de Seven Oaks : 4,53 h (3,88 en octobre 2018)

Urgences de l'hôpital Saint-Boniface : 6,15 h (4,42 en octobre 2018)

Centre de soins d'urgence de l'hôpital Victoria : 4,9 h (3,39 en octobre 2018)

Avec les informations d'Aidan Geary