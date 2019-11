Le Parti vert de la Colombie-Britannique lancera sa course à la direction en janvier

La course à la direction Parti vert de la Colombie-Britannique se tiendra de janvier à juin 2020. Un chef intérimaire sera choisi pour remplacer Andrew Weaver dès le déclenchement de la course. Ce dernier a annoncé sa démission en octobre. Il avait alors dit qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections provinciales.

Le chef intérimaire prendra les rênes du parti durant la course jusqu’à l’élection d’un nouveau leader. Selon les règlements du Parti vert, il n’est pas permis au chef intérimaire de lorgner la direction du parti.

Toutes les règles de la course à la direction seront divulguées par le Parti vert le 6 décembre. Le nouveau chef du parti sera connu le 28 juin 2020 lors du congrès annuel de la formation politique à Nanaimo.

Le chef actuel Andrew Weaver affirme que le nouveau ou la nouvelle leader du parti pourrait être une personne non élue. Les députés verts Sonia Furstenau et Adam OIsen n’ont pas fait savoir s’ils sont intéressés par la course à la chefferie.

Andrew Weaver indique qu’il restera député de la circonscription Oak Bay-Gordon Head à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique.