Drame au Témiscamingue : un garçon de 8 ans meurt accidentellement sous un amas de neige

Un jeune garçon de 8 ans est décédé accidentellement alors qu'il jouait chez lui, dehors, à sa résidence de Ville-Marie. Le tout s'est passé vers 15 h 45, il aurait été pris sous un amas de neige. Aucune matière criminelle n'est décelée dans ce dossier , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nancy Fournier.

Mobilisation à la commission scolaire

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue (CSLT) a déployé des intervenants à l'école que fréquentait un jeune garçon. Des psychoéducatrices, des psychologues et autres professionnels de la Commission scolaire et du Centre intégré de santé et de services sociaux sont sur place pour soutenir les enfants. Ces services pourraient demeurer en place quelques jours.

Il faut prendre le temps d'écouter, mais il faut aussi être capable de laisser libre cours à la vie qui continue pour les autres. Nicole Lavoie, directrice des services éducatifs de la CSLT

Moi, j'invite les parents, parce qu'il y a des parents des fois qui sont portés à garder leurs enfants à la maison, mais je pense que les enfants ont besoin d'en parler entre eux. Qu'ils soient rassurés qu'on a tout ce qu'il faut en place à l'école pour être capables de bien les encadrer et bien supporter les jeunes là-dedans , poursuit la directrice des services éducatifs de la CSLTCommission scolaire du Lac-Témiscamingue , Nicole Lavoie.

L'enquête de la Sûreté du Québec a été fermée jeudi matin puisqu'aucun élément criminel n'avait été recueilli dans le dossier. Le coroner pourrait prendre le relais de cette affaire.