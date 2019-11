Sudbury carboneutre en 2050 : les citoyens doivent prendre position

Les résidents sudburois sont appelés à se prononcer une fois de plus sur l’ébauche du plan énergétique que la Ville souhaite mettre en place pour devenir carboneutre, lors d’une troisième séance de consultations publiques jeudi soir. Le plan demandera certains ajustements de la part de la communauté, si la Ville veut atteindre ses cibles ambitieuses d’ici 2050.

Le Plan de gestion communautaire de l’énergie et des émissions comporte 18 objectifs, dont l’électrification des véhicules et l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et municipaux.

Comme son nom l'indique, le succès du plan reposera en partie sur la mobilisation de la communauté.

On va avoir besoin de la participation de tout le monde , affirme Stephen Monet, responsable des initiatives environnementales à la Ville du Grand Sudbury.

Tous les changements individuels qu’on peut faire vont avoir un effet sur la réduction des gaz à effets de serre. Stephen Monet

Depuis le début des consultations publiques, la communauté répond favorablement à l’ébauche de plan proposé par la Ville, ajoute-t-il. Les gens ont exprimé qu’ils voulaient un plan ambitieux .

Un ébauche finale du plan devrait être présentée au conseil municipal de Sudbury d’ici juin 2020. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Pour que le plan fonctionne, ces paroles devront toutefois se traduire en actes, rappelle Stephen Monet.

Le responsable des initiatives environnementales à la Ville de Sudbury espère par exemple que les citoyens seront prêts à apporter des changements concrets à leurs habitudes de vie.

Transport et secteur résidentiel au cœur des émissions de carbone

D'après le rapport, le transport et les résidences sont responsables de la majorité des émissions de carbone du Grand Sudbury.

Le secteur des transports à lui seul correspond à 43 % des émissions de gaz à effets de serre de la Ville.

Les camionnettes, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sont responsables de la majorité des émissions des véhicules du Grand Sudbury, précise le rapport.

La transformation des habitudes de transport reste probablement le défi le plus important que devra relever la communauté , croit Jean-Thomas Bernard, professeur au département de Sciences économiques à l'Université d'Ottawa.

Jean-Thomas Bernard, professeur au département de Sciences économiques à l’Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

À Sudbury, les distances à parcourir pour différentes activités sont longues et la saison est rigoureuse. C’est pourquoi les gens doivent se doter de véhicules plus performants , explique-t-il.

Même si la Ville veut adopter une stratégie pour encourager l’usage de véhicules électriques, Jean-Thomas Bernard ajoute que ce sera plus difficile dans le Nord de l’Ontario.

Les citoyens devront être prêts à payer plus cher pour se déplacer, croit-il.

En Ontario, parce que les tarifs d’électricité sont très élevés, le passage du véhicule gazoline vers le véhicule électrique sera plus coûteux qu’ailleurs au Canada. Jean-Thomas Bernard

Il ajoute que les véhicules électriques sont moins performants dans les climats plus froids comme celui du Nord de l’Ontario et remet en doute une transition complète d’ici 2050.

Techniquement ça va se faire, mais le coût va être très élevé et ça m’amène à douter vraiment qu’on soit capables de réaliser cela , conclut-il.

La majorité des résidences dans le Grand Sudbury sont chauffées au gaz naturel. Photo : getty images/istockphoto / Cunaplus_M.Faba

Le rapport précise également que 22 % des émissions de carbone sont liées au secteur résidentiel.

Stephen Monet invite les citoyens à faire attention à leur consommation d’énergie à la maison, en plus d’opter pour des rénovations écoénergétiques.

Le plan prévoit également une transition à des sources d’énergie moins polluantes.

À Sudbury, l’électricité est beaucoup plus chère que le gaz naturel , explique Jean-Thomas Bernard. Même si le gaz naturel sera pénalisé par des taxes sur le carbone, avant qu’on arrive à le rendre concurrentiel à l’électricité, ça prendrait des niveaux de taxe vraiment très élevés.

Une ébauche finale du plan devrait être présentée aux élus municipaux juin 2020.