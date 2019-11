La militante autochtone Michèle Audette aborde la réconciliation à l’École Jules-Verne

Pendant une heure, l’ex-commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a raconté des moments de son enfance, notamment le souvenir d'un voyage en train durant lequel les Autochtones étaient séparés des Blancs.

Michèle Audette aborde le racisme vécu dans son enfance. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Cet exemple de ségrégation a laissé certains élèves stupéfaits.

« Quand elle a parlé de la ségrégation dans le train durant sa jeunesse, je ne savais pas que c'était encore possible à cette époque de sa vie. Ça m'a vraiment surpris », note Jasmine Sweet, une élève de Jules-Verne.

Jasmine Sweet est une élève qui a assisté à la conférence de Michèle Audette. Photo : Radio-Canada

« Ça fait que c'est vraiment réel, dit-elle. Quand on entend ces histoires à la télé ou dans les nouvelles, on croit plutôt que c'est juste une statistique ou une histoire, mais quand on a quelqu'un qui l'a vécu, en train de te le dire, tu comprends un peu plus les difficultés qu'elle a dû subir ».

Les élèves ont posé des questions à Michèle Audette. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Sa camarade d’école Blake Koble y voit une occasion de sensibiliser les jeunes aux conséquences du racisme : « C'est très important de faire tout ce que nous pouvons pour éduquer les gens et propager l'histoire et qu'on ne fasse pas de choses racistes sans le savoir ».

Blake Koble, élève de 11e année à l'École Jules-Verne. Photo : Radio-Canada

La conférence de Michèle Audette correspond à la volonté du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) de présenter les points de vue des autochtones.

Mme Audette appuie l’éducation autochtone du CSF, qui veut soutenir ses élèves autochtones dans leur réussite académique et les aider à se sentir fiers de leur identité autochtone. L’École Jules-Verne accueille par ailleurs 17« élèves autochtones dans ses murs.

Michèle Audette parle des problèmes sociaux qu'a engendré le racisme vécu par les Autochtones au Canada. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Taylor Koble, coordonnatrice de l’éducation autochtone au CSF, explique l’importance d’offrir du soutien aux élèves autochtones durant leur parcours scolaire. Dans le présent cas, la conférencière peut jouer un rôle de modèle pour les jeunes, souligne-t-elle.

Taylor Koble coordonne les activités du Conseil scolaire francophone de la C.-B. qui ont trait à l'éducation autochtone. Photo : Radio-Canada

« C'est vraiment important parce qu’un élève autochtone qui assiste une telle conférence va se dire “Moi aussi, je peux le faire”. Il va être convaincu que d’aller à l'école, c’est bon parce qu’une ancienne élève autochtone comme Michèle l’a fait. Si on voit un modèle, ça aide beaucoup à penser que c'est possible », observe Taylor Koble.

Michèle Audette répond aux questions des jeunes. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

« Pour les élèves qui ne sont pas autochtones, ajoute-t-elle, c’est pertinent qu’ils voient que les autochtones ne sont pas juste des gens aux prises avec des problèmes d’alcool ou d’autres problèmes. Ça brise les stéréotypes. Ça brise les barrières, et ça nous fait vraiment voir les autochtones d’une autre façon. »

Pour la conférencière, cette initiative est inspirante et porteuse d’espoir.

« La résilience la persévérance et la mobilisation de bien des gens autochtones et canadiens vont amener une nouvelle génération comme celle-ci beaucoup plus curieuse et informée. Pour moi c'est rassurant. C'est un signe d'espoir », soutient Michèle Audette.

Michèle Audette a raconté des histoires de son enfance pour inspirer les élèves de l'École secondaire Jules-Verne. Photo : Radio-Canada

Portée vers l’avenir, l’ex-commissaire croit que de présenter une telle conférence aux jeunes « crée déjà le changement nécessaire. On le voit auprès de jeunes politiciens qui entrent dans les parlements provinciaux ou fédéral et qui ont eu cette rencontre à un moment donné dans leur vie, ils vont prendre de meilleures décisions, des décisions plus éclairées. »

Avec les informations de Benoît Ferradini