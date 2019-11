Les grands donneurs d’ordres de la Côte-Nord annoncent leurs futurs investissements

Les grands donneurs d’ordres et les petites et moyennes entreprises (PME) de la Côte-Nord se sont réunis mercredi à Sept-Îles lors du premier Rendez-Vous GDO-PME.

L'Aluminerie Alouette, Rio-Tinto IOC, ArcelorMittal, le Port de Sept-Îles et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire ont notamment présenté leurs principaux projets qui mèneront à des appels d'offres pour 2020 aux représentants des PME petites et moyennes entreprises qui étaient sur place.

Une centaine de personnes ont participé à cette activité de réseautage. Photo : Radio-Canada / Alexie Andre Belisle

L'objectif de l’événement est de permettre aux PMEpetites et moyennes entreprises de la région de se préparer, explique Marthe Nadeau, consultante pour Développement économique Sept-Îles et Développement économique Port-Cartier. Ce qu'on a demandé à nos grandes entreprises c'est qu'est-ce qui s'en vient comme appels d'offres en 2020, la nature des lots, quand est-ce qu'ils vont être publiés, l'envergure des lots , explique-t-elle.

Donc [les fournisseurs] vont avoir le temps de se préparer pour déposer une meilleure offre aux grands donneurs d'ouvrage. Marthe Nadeau, consultante pour Développement économique Sept-Îles et Développement économique Port-Cartier

Marthe Nadeau a participé à l'événement à Sept-Îles mercredi. Photo : Radio-Canada / Alexie Andre Belisle

Des centaines de millions en contrat de construction

La compagnie Minerai de fer Québec a notamment profité de l'événement pour faire le point à propos de la relance de sa phase 2 à la mine de Lac Bloom, près de Fermont. La minière espère y octroyer pour plus de 200 millions de dollars en contrats de construction pour 2020.

La phase 2 de la mine de Lac Bloom vise à doubler la production de la mine pour l'amener à 15 millions de tonne de concentré par année. Cette phase avait été stoppée pendant la construction en 2012 et les dirigeants souhaitent maintenant redémarrer les travaux.

Yves Chenard est le directeur approvisionnement intérim de Minerai de fer Québec. Photo : Radio-Canada / Alexie Andre Belisle

Projets de robotisation chez Alouette

Les représentants de l'Aluminerie Alouette ont présenté les projets de l'entreprise pour la prochaine année. L'automatisation et la robotisation prennent beaucoup de place dans les investissements. L’entreprise veut notamment robotiser les systèmes d'écumeurs, les centres de coulée et certains véhicules. Il s'agit de plusieurs projets allant de 2 à 20 millions de dollars chacun.

La réfection du four à anodes est également prévue, un projet de 60 millions de dollars. Ce projet pourrait cependant s'échelonner jusqu'en 2024.

Le rendez-vous GDO-PME se déplacera jeudi à Baie-Comeau.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau