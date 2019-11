Le logement abordable, un enjeu important dans les Comtés unis de Prescott et Russell

L’accès à un logement abordable devra rester sur le radar des décideurs des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), particulièrement dans la partie ouest du territoire, conclut un rapport présenté aux maires de la région mercredi.

La Cité de Clarence-Rockland est l’un des secteurs des CUPRComtés unis de Prescott et Russell où l’offre ne suit pas la demande pour des logements abordables. La demande est très élevée à Rockland. C’est pour ça qu’il n’y en a pas de logements à prix modique à Rockland , fait remarquer Daniel Côté, un entrepreneur qui détient sept logements à abordables.

La situation s’explique notamment par la croissance démographique de la municipalité. Entre 2011 et 2016, la population de Clarence-Rockland a augmenté de près de 6 %.

Qui plus est, les auteurs du rapport présenté aux élus des CUPRComtés unis de Prescott et Russell mercredi ont constaté qu’il y a nettement moins d’unités de logement social dans les communautés de Russell et de Clarence-Rockland qu’ailleurs dans les Comtés, comme à Hawkesbury.

Une situation qui pousse certains au déracinement

Du monde de Limoges qui a besoin de services n’est pas intéressé à aller à Hawkesbury , note le maire de La Nation, François St-Amour. Leur système d’appui n’est pas là.

La directrice des services sociaux pour les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Sylvie Millette, souligne de son côté qu'il y a, parmi les solutions envisagées, la création d’une coalition rassemblant tous les acteurs du milieu communautaire et du logement pour combattre la crise qui se dessine.

Si on va de l’avant avec une coalition au niveau du logement, on irait vraiment chercher des partenaires qui ont vraiment le même mandat, c’est-à-dire de contrer l’itinérance et de trouver des façons de trouver du logement abordable , indique Mme Millette.

Daniel Côté propose quant à lui d’ajuster le financement offert par les gouvernements pour construire des unités abordables en raison des coûts de développement qui diffèrent d’un endroit à l’autre.

Le promoteur, ça serait plus bénéfique pour lui d’aller à Curran ou à un autre endroit. Les terrains [et] les permis de construction sont moins chers. Daniel Côté, entrepreneur

Entre-temps, la liste d’attente continue de s’allonger dans les CUPRComtés unis de Prescott et Russell . Elle a augmenté de 10 % par année pour les logements destinés aux familles et de 19 % par année pour le logement pour aînés.

Il y a désormais 1335 ménages en attente d’un logement familial public ou sans but lucratif, ainsi que 979 ménages en attente d’un logement pour aînés public ou sans but lucratif.

Avec les informations de Denis Babin