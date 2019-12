De l’argent oublié? Le Nouveau-Brunswick veut vous aider à le retrouver

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick vient de déposer un projet de loi sur les biens non réclamés. Celui-ci propose de créer, par l'entremise d’une plateforme web, un inventaire de tous les biens non réclamés dans la province pour les redistribuer à leurs justes propriétaires.

Être un pont entre les Néo-Brunswickois et les entreprises et organismes provinciaux, c’est l’objectif de cette nouvelle loi pour redistribuer l’argent égaré.

Les consommateurs pourront récupérer de l’argent qu’ils ont oublié et les entreprises et organismes du Nouveau-Brunswick n’auront plus à assumer la responsabilité et les dépenses associées à la détention de ces biens au nom des consommateurs, explique Ernie Steeves, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, par voie de communiqué de presse.

Ce projet de loi propose d’instaurer un programme afin d’administrer les biens monétaires non réclamés tels que : des chèques de paie oubliés, l’argent oublié dans des comptes des caisses populaires provinciales, des dépôts de garantie d’entreprises du services publics, des placements ou même les remboursements des polices d’assurances vie.

Grâce à cette redistribution d’argent perdu, la province espère injecter de nouveaux fonds dans l’économie néo-brunswickoise.

Il n’y aura que des gagnants, indique Rick Hancox, chef de la Commission des services financiers qui aura la responsabilité d’administrer le programme.

Cet argent égaré représente des milliers et peut-être même des millions de dollars, selon M. Hancox.

Pour la commission, la première étape est de réaliser un inventaire des actifs financiers non réclamés. Ensuite, elle lancera un site web central et interrogeable qui permettra aux citoyens du Nouveau-Brunswick de vérifier s’ils possèdent de tels actifs.

Après le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick est la quatrième province à mettre en œuvre ce type de programme visant les biens non réclamés.