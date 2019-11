Un nouvel appareil pour les yeux des bébés prématurés en Abitibi-Témiscamingue

L'appareil sert à dépister une croissance trop rapide qui peut entraîner des déformations ou un décollement de la rétine.

À gauche, Kristin Baril, présidente du Comité de soutien à la pédiatrie et néonatalogie de l'Abitibi-Témiscamingue, a parlé du don de l'entreprise IAMGOLD. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Au Québec, l'examen est obligatoire chez les enfants qui naissent avant la 32e semaine de grossesse.

Pierre Vincelette, pédiatre en néonatalogie, espère que les bébés transférés à Montréal ou à Québec puissent revenir plus rapidement auprès de leur famille grâce à ce nouvel outil.

Actuellement, les bébés de moins de 32 semaines naissent dans des milieux universitaires, mais souvent, ils sont obligés de rester beaucoup plus longtemps pour avoir cet examen une fois par semaine dans les milieux universitaires jusqu'à la fin de la croissance des vaisseaux de la rétine. Et ils pourraient revenir dans la région plus rapidement avec cet appareil-là , explique Pierre Vincelette.

Les résultats de l'appareil pourront être lus à distance par un ophtalmologiste. Des spécialistes de l'hôpital Ste-Justine pourront aussi analyser les images.

Comité de soutien à la pédiatrie

Le Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue est formé par six femmes d'affaires et bénévoles.

On travaille conjointement avec les pédiatres ici au centre hospitalier, le personnel soignant, dont les infirmières et madame Nathalie Leblanc, qui communiquent avec nous et qui nous avisent d'un futur transfert [dans un autre hôpital pour transférer un montant d'argent aux parents] , explique Kristin Baril, présidente du Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.

Parce qu'un enfant malade, c'est une famille malade, et ça ne fait pas partie de la planification. S'ils ont un enfant qui doit rester à la maison, la fratrie n'est plus là, un des parents demeure au chevet de l'enfant si le séjour est prolongé, alors on aide de ce côté-là. Kristin Baril, présidente du Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue

Un des beaux coups de coeur qu'on a avec le partenariat de IAMGOLD, ça nous permis d'offrir un support psychologique [depuis trois ans] à nos familles qui ont des maladies de longue durée qui demeurent très longtemps à Montréal, dit-elle. On communique avec une firme qui prend en charge nos familles. On n'intervient pas du tout, autre que pour payer la facture en fin de compte.

Kristin Baril invite également les citoyens à consentir au don d'organes.