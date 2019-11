De jeunes Autochtones se réapproprient leur culture lors d'un sommet à Calgary

Des centaines de jeunes Autochtones sont rassemblés à Calgary pour le Sommet de la résilience, un rassemblement qui permet à ces jeunes de développer leur leadership, de tisser des liens et de redécouvrir leur culture.

Surmonter les traumatismes du passé et se réapproprier sa culture est donc le message envoyé à ces 400 jeunes venus participer à cette rencontre, les 27 et 28 novembre.

Pendant deux jours, les élèves issus d'écoles autochtones des territoires des traités 6,7 et 8 ainsi que de la Colombie-Britannique abordent de nombreux sujets, dont la perte des langues et des cultures, les dépendances et même le suicide.

Ils participent aussi à des ateliers et à des échanges avec des aînés afin d’apprendre sur les cultures autochtones de la région.

Réappropriation culturelle

À 18 ans, Izaiah Swampy-Omeasoo est un jeune leader cri venu parler de l’importance pour les Autochtones de se réapproprier leur culture : Le système colonial imposé aux peuples autochtones a entraîné une importante perte du savoir de nos peuples. Ma grand-mère se faisait mettre un savon dans la bouche lorsqu’elle parlait cri. Jusqu'à aujourd'hui, elle a peur de parler sa langue.

Il faut encourager les jeunes à être résilients pour qu'ils apprennent leur langue et leur culture et qu’ils comprennent qui ils sont , ajoute-t-il.

C’est précisément pour en apprendre davantage sur sa culture et celle des autres nations autochtones qu'une autre participante, Hadley Goodrider, est au Sommet.

C’est important de connaître nos ancêtres pour transmettre notre culture aux futures générations. Si on perd la nôtre, que deviendrons-nous? Hadley Goodrider, étudiante

Selon Andrea Dion, l’une des coordinatrices de la rencontre, cette prise de conscience de la jeunesse autochtone ne pourrait pas arriver à un meilleur moment.