En 1975, Anse-Bleue se soulevait contre la construction d'une centrale nucléaire

Il y a près de 45 ans, cette communauté s'est dressée contre un autre mégaprojet de production électrique dans la Péninsule acadienne : la construction d'une centrale nucléaire.

Dans le milieu des années 1970, Jean-Pierre Blanchard faisait partie d'un groupe d'opposants au projet de centrale nucléaire, qui est venu appuyer la population d'Anse-Bleue.

L'usine devait être construite à Pointe Caplin, une pointe qui n'existe pas sur nos cartes aujourd'hui, située entre le croche qui va à Grande-Anse et Anse-Bleue , explique-t-il. La centrale ne fonctionnerait probablement plus aujourd'hui.

Jean-Pierre Blanchard se remémore la lutte contre la construction d'une centrale nucléaire à Anse-Bleue Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Jean-Pierre Blanchard se souvient d'avoir assisté à une réunion particulièrement houleuse, à Tracadie, à laquelle participaient des fonctionnaires et des scientifiques.

On avait décidé de faire une manifestation surprise et les forcer d'accepter la présence de nos représentants dans l'assemblée , se souvient-il. Puis, on a donné des coups dans les portes. Il n'y avait que deux policiers sur place. Les policiers se sont rendus dans l'assemblée et leur ont fait comprendre que c'était mieux qu'ils laissent entrer nos représentants.

Une conférence de presse, en 1975, sur le projet de construction d'une centrale nucléaire à Anse-Bleue. Photo : Radio-Canada / Archives

La province a finalement reculé devant le soulèvement de la population d'Anse-Bleue et des environs.

L'ex-leader de la lutte contre la centrale nucléaire s'éteint

Ben Thériault était la figure de proue de ce mouvement d'opposition à la construction de la centrale nucléaire dans le milieu des années 1970. Le 31 octobre dernier, il a assisté à une réunion publique, à Anse-Bleue, contre le projet de parc éolien. Il était assis à la première rangée, aux côtés de la députée de Caraquet, Isabelle Thériault, et de la mairesse du village voisin de Maisonnette, Viviane Baldwin.

Ben Thériault, le regard préoccupé, aux côtés de la députée Isabelle Thériault Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Affaibli par la maladie, il a tout de même trouvé les forces d'aller montrer son appui aux opposants du projet éolien. Il est décédé quelques jours plus tard.

« Une histoire qui se répète »

Jean-Pierre Blanchard dresse plusieurs parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui, avec le projet de parc éolien, et la lutte, il y a plus de 40 ans, contre le projet nucléaire.

Le 18 novembre dernier, des militants ont manifesté devant l'édifice municipal de Bathurst contre le projet.

La Ville de Bathurst est en attente d'un prêt de 20 millions de dollars de la province pour devenir propriétaire à 51 %, du parc éolien.

M. Blanchard considère que l'histoire se répète et qu'il y a des leçons à tirer.