Des efforts pour recruter des préposés aux bénéficiaires

Plus d'une centaine de postes sont à pourvoir dans la région.

L'initiative du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , qui revêt les attributs d’une « petite séduction », est déployée en collaboration avec les centres de formation professionnelle (CFP) de la région. Des activités sont prévues dans six centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'opération charme, qui se poursuivra jusqu’au 6 décembre, a commencé mardi au CHSLDcentre d’hébergement et de soins de longue durée L'Oasis de Dolbeau-Mistassini. L’objectif général est d’inciter les jeunes et les personnes souhaitant retourner aux études à venir rencontrer des préposés aux bénéficiaires pour leur poser des questions.

Selon Dominique Boudreault, coordonnateur à l’hébergement au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le travail de préposé aux bénéficiaires est méconnu. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Dominique Boudreault, coordonnateur à l’hébergement au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , signale que le travail de préposé aux bénéficiaires est méconnu et parfois vu d’un mauvais œil.

Le travail de préposé aux bénéficiaires présente plusieurs avantages aussi. De manière générale, les préposés soulignent la richesse des relations qu’ils vont développer avec les gens qu’ils côtoient. On comprend que les préposés, dans leur rôle, veillent aux soins d’assistance aux personnes. Dominique Boudreault, coordonnateur à l’hébergement au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une formation mieux adaptée

Le CFPCentre de formation professionnelle d'Alma a adapté sa formation pour la rendre plus conviviale.

On l'a rendue en alternance [travail-études], donc la moitié de la formation va se donner en entreprise. Elle va rendre plus facilement et plus rapidement accessibles les apprentissages et la validation du choix de carrière , met en relief la conseillère en orientation, Nadia Thibault.

D'après le reportage de Mélissa Paradis