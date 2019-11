L’administration Labeaume profitera du tramway pour prolonger la rue Mendel

La Ville de Québec prévoit investir 21 millions de dollars pour prolonger la rue Mendel entre les boulevard Chaudière et Versant-Nord. L’objectif est de profiter du tramway, qui passera sur ce tronçon, pour aménager deux voies carrossables, une piste cyclable et un trottoir.

C'est heureux pour les gens qui habitent là et qui le demandent depuis longtemps, et en même temps, ça va donner une valeur ajoutée au secteur Chaudière , soutient Régis Labeaume.

Le maire estime que la construction d’un pont d’étagement pour le tramway dans ce secteur permettra d’économiser un peu sur le coût total des travaux.

Il souligne que la Ville a tenté, sans succès, de faire financer le projet par les gouvernements supérieurs à même l’enveloppe de 3,3 milliards de dollars dédiés au tramway.

L'administration Labeaume a réservé 21 millions de dollars dans le Programme d'investissement quinquennal pour le prolongement de la rue Mendel. Photo : Radio-Canada / Mapbox, OpenStreetMap

On a essayé. Ils nous ont dit que c'était d'usage municipal et ils ont raison , se résout le maire Labeaume.

Selon la vice-présidente du comité exécutif, l’aménagement d’une piste cyclable encouragera aussi le transport actif en offrant aux cyclistes une autre option que la côte de Cap-Rouge.

Ça répond à un besoin au niveau de la piste cyclable. Ça va désenclaver le secteur Cap-Rouge et Sainte-Foy. C'est un lien qui est demandé depuis longtemps , note la responsable de l’aménagement du territoire.

Développement du secteur Chaudière

Le prolongement de la rue Mendel s’inscrit dans un plan de développement du secteur Chaudière à long terme.

Déjà, le secteur est appelé à se transformer avec la construction d’un vaste complexe commercial aux alentours du magasin IKEA et du terminus ouest du tramway à proximité de l’avenue le Gendre.

L’administration Labeaume envisage de développer le secteur encore davantage avec l’ajout d’une vocation résidentielle.

On ne veut pas que ça devienne juste un power center. On veut de l'habitation. [...] On peut faire de la hauteur là-bas sans déranger personne , estime le maire.

Aucun plan n’est toutefois sur la table à ce sujet. Les premières consultations pour l’élaboration de la vision de développement du secteur Chaudière doivent être lancées cet hiver.