Résilier un bail pourrait devenir plus facile pour les victimes de violence conjugale

Le Nouveau-Brunswick veut rendre plus facile aux victimes de violence et d’abus la décision de quitter le foyer conjugal, en leur permettant de résilier leur bail de façon anticipée.

Pour le gouvernement provincial, des modifications proposées mercredi à la Loi sur la location de locaux d’habitation visent à réduire l’un des obstacles financiers auxquels se heurtent les victimes de violence familiale, de violence sexuelle ou de harcèlement criminel.

Les locataires doivent généralement donner à leur propriétaire un préavis un certain nombre de mois à l’avance s’ils envisagent de quitter leur logement.

Dans le cadre des nouvelles règles, une personne qui souhaite résilier son bail en raison d’une situation abusive pourra donner un préavis d’un seul mois, plutôt que de trois mois, si elle a signé un bail pour un an ou pour une période fixe.

Ces personnes devront cependant justifier leur départ précipité en fournissant un document comme une ordonnance d’intervention d’urgence, une ordonnance d’un tribunal, ou encore un formulaire signé par un intervenant qui peut attester que la personne se trouve dans une situation abusive. Cette personne peut être un agent de la paix, un individu oeuvrant auprès des victimes de violence conjugale, un travailleur social, un chef ou un aîné autochtone.

Cette dernière disposition, en particulier, est applaudie par Beth Lyons, directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick.

Vraiment important , juge Mme Lyons. Ce n'est pas juste la police qui peut fournir les vérifications sur ça, mais ça va être aussi les personnes qui travaillent dans la communauté qui peuvent dire "oui, on a vu ceci, on sait qu'il y a de la violence, cette personne a besoin d'avoir cette option pour terminer son bail.

Beth Lyons, directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. Photo : Jacques Poitras/CBC

Plusieurs changements législatifs

Ces modifications constituent une partie importante d’un objectif plus large, soit appuyer les victimes de violence , a déclaré la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson, qui est également ministre responsable de l’Égalité des femmes.

Ce qui a été mis de l’avant mercredi par le gouvernement progressiste-conservateur fait en effet partie d’une série de modifications législatives survenues ces dernières années au Nouveau-Brunswick.

L’ancien gouvernement libéral de la province avait notamment apporté en 2017 des changements à la Loi sur les assurances pour qu’elle ne pénalise plus les victimes pour des dommages causés par un partenaire violent, et la Loi sur les normes d’emploi avait été modifiée l’année suivante afin de prévoir des congés payés pour les travailleurs qui doivent s'absenter à cause des séquelles d'un environnement familial violent.