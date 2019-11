L'acteur canado-taïwanais Godfrey Gao meurt à 35 ans

Au moment de son décès, Godfrey Gao, âgé de 35 ans, participait au tournage de Chase Me, une émission de téléréalité sportive dans la ville de Ningbo, dans l'est de la Chine.

Son agence, JetStar Entertainment, a confirmé la mort de l'acteur sur sa page Facebook officielle.

Godfrey Gao se serait effondré pendant qu'il courait lors du tournage de la téléréalité chinoise. Selon son agence, il a été transporté à l'hôpital où sa mort a été constatée.

Né à Taiwan, Godfrey Gao a grandi dans la région de Vancouver. Il a notamment étudié à l'École secondaire Argyle de North Vancouver et à l'Université Capilano.

Il s'est d'abord fait connaître en devenant le premier mannequin masculin asiatique pour la marque de luxe Louis Vuitton.

Godfrey Gao a joué dans plusieurs séries télévisées et films, notamment The Mortal Instruments : City of Bones, Love is a Broadway Hit et The Jade Pendant. Il était aussi la voix du personnage Ken dans la version taïwanaise d'Histoire de jouets 3 en 2010.

En 2015, il a signé une entente avec la Commission canadienne du tourisme afin de devenir ambassadeur de la campagne de marketing de la Commission pour les marchés asiatiques.

Avec les informations de Belle Puri et de l'Associated Press