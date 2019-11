Affaire Huawei : des médias veulent enregistrer et diffuser le procès d'extradition

Mme Meng, qui vit actuellement en liberté surveillée dans la métropole britanno-colombienne, n’est pas présente au tribunal cette semaine. Les implications politiques de son arrestation et l’attention médiatique internationale portée aux procédures d’extradition qui la visent sont cependant au coeur des arguments des avocats du consortium, qui comprend 13 médias.

Le Globe and Mail, La Presse canadienne, CBC/Radio-Canada, Global, CTV, CNN, le New York Times, le Wall Street Journal, le Vancouver Sun et The Province en font partie.

Selon leurs avocats, il est essentiel, dans l’intérêt public, que les audiences soient enregistrées et diffusées, au moins en partie, vu les implications du procès, notamment en matière de politique internationale.

En Cour suprême de la Colombie-Britannique, la décision relève du juge. Selon les médias, ce dernier doit prendre en compte la liberté de la presse et d’expression dont ils jouissent, ainsi que leurs auditeurs et les lecteurs.

Rare, selon un expert

Selon le professeur et avocat Jon Festinger, qui enseigne au Centre for Digital Media, à Vancouver, il est rare qu’une cour accède à ce genre de demande de la part de journalistes.

Ça arrive, mais assez rarement, affirme-t-il. Chaque tribunal a ses propres règles, coutumes et procédures.

Les audiences sur le sujet se déroulent mercredi et jeudi. Les avocats de Meng Wanzhou et le procureur général du Canada s’opposent à la demande des médias.

L'avocat de Mme Meng, David Martin, plaide que la présence de caméras au tribunal augmentera la nervosité et l'anxiété des témoins, ce qui nuira à la bonne administration de la justice.

Le procès d’extradition à proprement parler, qui verra Meng Wanzhou réapparaître en cour, doit débuter en janvier 2020.

La directrice financière du géant des télécommunications chinois fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des États-Unis, qui l’accusent notamment d’avoir trompé des institutions financières pour contourner les sanctions économiques imposées par le pays contre l’Iran.