Retour progressif du propane pour les producteurs de grains

Certains agriculteurs du Centre-du-Québec ont pu recevoir du propane à la suite de l'entente intervenue entre la direction du Canadien National (CN) et le syndicat des Teamsters.

Un des plus importants fournisseurs de gaz propane, Énergies Sonic, a repris les livraisons suspendues depuis la grève.

Dès mercredi matin, des producteurs de grains du Centre-du-Québec ont donc pu reprendre leurs activités de séchage. C’était en effet la priorité des agriculteurs qui, sans propane, ne pouvaient pas faire sécher les grains et les céréales. Une étape pourtant indispensable pour éviter que le blé humide ne pourrisse.

Pour Nicolas Dujardin, éleveur de volailles et producteur de grains à Saint-Elphège c’est un soulagement : Nous avons pris une semaine de retard à cause du manque de propane. Désormais, beaucoup de travail nous attend avec plus de 2000 tonnes de maïs à sécher .

On espère continuer à recevoir du propane pour les trois prochaines semaines, mais rien n’est sûr Nicolas Dujardin, éleveur de volailles et producteur de grains

Les pertes causées par la grève dans le transport ferroviaire s'élèveraient à plus de 300 millions de dollars selon les producteurs de grain du Québec.

D'après les informations d'Amélie Desmarais.