La Ville d’Ottawa règlemente les locations à court terme de type Airbnb

Malgré l’opposition d’Airbnb, de propriétaires et d’entrepreneurs immobiliers, la Ville d’Ottawa a décidé d’encadrer les locations à court terme. Le conseil municipal a approuvé, mercredi, l’élaboration et la mise à l’essai d’une nouvelle règlementation pour une période de trois ans.

Les propriétaires et les occupants pourront ainsi louer leur résidence principale – soit celle où ils habitent – sur des plateformes comme Airbnb, Vrbo, HomeAway et Flipkey. Ils ne pourront plus toutefois louer leur sous-sol.

C’est de que proposait à la mi-novembre le Comité des services communautaires et de protection de la Ville d'Ottawa.

La Municipalité, aux prises avec une pénurie de logements, souhaite rendre de nouveau disponibles des unités de location.

Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est un bon pas vers l’avant. Ça ne corrige pas tous les enjeux, mais ça amène des correctifs au niveau de l’encadrement de ce type de location. Mathieu Fleury, conseiller de Rideau-Vanier

Quand Airbnb a commencé, l’idée était que si vous étiez à l’extérieur pendant quelques fins de semaine, vous pouviez louer votre maison , a déclaré le maire Jim Watson. Il continue d’ailleurs d’approuver cette façon de procéder.

Mais ça a évolué en une machine à faire de l’argent pour beaucoup de gens , a-t-il ajouté. Ils achètent des unités – souvent des copropriétés, des maisons de ville. Ils ne vivent souvent même pas à Ottawa. Ils finissent par avoir un mauvais locataire qui dérange la quiétude du quartier résidentiel.

Interdiction des locations commerciales

La Ville interdit du même coup les locations à court terme dans les immeubles commerciaux situés dans des quartiers résidentiels.

Ce qu’on a vu, c’est une érosion du tissu communautaire , a rapporté le conseiller Mathieu Fleury, dont le quartier de Rideau-Vanier offre un nombre élevé de locations à court terme, surtout commerciales.

Je cogne aux portes et on me dit : “Je suis juste ici pour la journée.” Comment on fait pour bâtir une communauté dans un environnement pareil? C’est difficile , a-t-il reconnu.

Le conseiller Fleury propose aux propriétaires faisant de la location commerciale de louer à temps plein avec un bail ou de vendre leur logement qui a pris de la valeur.

De son côté, la directrice des politiques publiques d'Airbnb Canada, Alexandra Dagg, a dénoncé par courriel ces règles, estimant qu'elles restreindront de façon déloyale des résidents d'Ottawa responsable qui partagent leurs résidences .

Elle a également soutenu que ces mesures ne règleront aucun problème identifié , en se basant sur l'expérience d'autres villes.

S'inscrire auprès de la Ville

Les plateformes de location et les gestionnaires immobiliers devront également s’inscrire auprès de la Ville d’Ottawa et fournir des renseignements sur ces inscriptions.

Les hôtes qui offrent de l'hébergement à court terme devront de leur côté obtenir un permis valide pour deux ans. Le coût proposé par le Comité des services communautaires était de 100 $.

Des règles seront également en place pour garantir la sécurité des clients et éviter les nuisances publiques, une situation davantage problématique au centre-ville, dans la Basse-Ville et au marché By.

Pour moi, c’est une situation gagnant-gagnant , a insisté le conseiller Fleury. On protège des communautés, on ramène une stabilité dans les quartiers. Les gens vont respecter la règlementation au niveau du bruit, des déchets, du stationnement.

Locations possibles en zone rurale

Par ailleurs, la Ville d’Ottawa permet aux propriétaires de louer leurs chalets et résidences secondaires en zone rurale.

Il n’y a pas d’hôtel dans les zones rurales , explique le conseiller Fleury. Il y a des besoins particuliers. C’est correct si on a des maisons à part [coach house] sur la même propriété que l’on puisse les louer à court terme.

Pour s’assurer de l’application de ces règles, la Municipalité créera deux postes d’agents financés par les inscriptions, les permis et une partie de la taxe municipale de 4 % sur l’hébergement.

À elle seule, l’entreprise Airbnb a versé 1,14 million de dollars à la Ville d’Ottawa pour les mois d’août 2018 à juillet 2019.

Avec les informations de Josée Guérin et de CBC