Un rapport appelle à une refonte des ordres professionnels de la santé

Le comité recommande de diminuer le nombre d’ordres professionnels pour le faire passer de 20 à 5 et propose qu’une entité de surveillance mène des audits de routine. Il veut notamment refondre la façon de constituer les conseils d’administration des ordres professionnels.

Le but de cette étude est d'augmenter la transparence et l'obligation de rendre des comptes, d'améliorer la sécurité du public et de rendre le système de réglementation plus efficace. Il fait suite à un rapport sévère de l’expert en réglementation Harry Cayton, rendu public il y a sept mois. Ce dernier avait alors recommandé de restructurer complètement le système de réglementation, critiquant son manque de transparence et de cohérence.

« Il y a un manque flagrant d’attention portée sur la sécurité des patients dans plusieurs des ordres professionnels. Leur gouvernance n’est pas suffisamment indépendante et n’encadre pas bien la gestion des compétences », avait écrit M. Cayton.

Si les propositions se matérialisent, le Collège des médecins et des chirurgiens de la Colombie-Britannique, le Collège des pharmaciens et le Collège des professionnels en infirmerie seraient maintenus dans leur forme actuelle. D’autres professions pourraient toutefois être groupées dans un ordre de la santé orale. Les professions restantes seraient rassemblées sous un ordre plus large.

Le rapport appelle aussi à la création d’un organe de surveillance et à plus de transparence dans le processus de dépôt de plainte.

Le nouvel organe de surveillance serait chargé de tenir un registre unique de tous les professionnels de la santé en Colombie-Britannique. Il élaborerait un modèle pour préciser les règlements, superviser la nomination de membres du conseil d’administration des ordres et établir les normes relatives aux pratiques en santé.

Le traitement des plaintes représente aussi un aspect majeur des changements recommandés. À l’heure actuelle, les ordres professionnels rendent publics les résultats de plaintes de patients quand elles sont considérées comme majeures. Le comité veut cependant que les plaintes deviennent toutes publiques, y compris les accords qui se font par consentement.

Le gouvernement invite les Britanno-Colombiens à donner leur rétroaction  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) sur les propositions jusqu’au 10 janvier.

Avec les informations de Bethany Lindsay