Des travailleurs du secteur pétrolier prêts à se renouveler

Près d’une centaine de professionnels issus des industries pétrolière et gazière à Calgary ont participé à une séance d’information sur la réorientation de carrière vers les énergies renouvelables.

Beaucoup des personnes présentes sont au chômage. Elles sont donc venues à la conférence qui avait lieu à l’Université Mount Royal pour explorer de nouveaux débouchés.

L'un des participants, Bryan Hnatyuk, travaillait comme ingénieur dans l’industrie pétrolière avant d’être congédié il y a 5 ans. Depuis, il a développé une passion pour les énergies vertes. L’homme de 58 ans est à la recherche d'un emploi qui lui permettrait de toucher au stockage énergétique. Mais selon lui, son âge joue en sa défaveur : « Si on me compare à un ingénieur de 38 ans, qui va être choisi? Je sais qui je prendrais, et ce n’est pas moi. »

Goldmind Project, l'organisme qui a organisé la rencontre, a justement pour mission de redonner espoir à des gens comme Bryan Hnatyuk.

Créée en 2016 par d’anciens travailleurs du secteur pétrolier, l’organisation bénévole veut faciliter la transition de carrière.

« On veut leur [aux participants] montrer ce qu’il y a ailleurs et leurs options », explique la cofondatrice de l’organisme, Alyson Pulvermacher.

Entre autres, elle organise des conférences mensuelles et offre avec son équipe des conseils pour la préparation des curriculum vitae.

Elle explique qu'un changement de carrière comporte des défis, en dehors de l'aide à la recherche d'emploi, pour ces professionnels. L'un d'eux est de faire face aux préjugés.

Certaines industries ne veulent pas embaucher des travailleurs provenant des industries pétrolières et gazières, parce qu’ils ont travaillé dans le “pétrole sale”. Alyson Pulvermacher, cofondatrice, Goldmind Project

Alyson Pulvermacher a aussi travaillé dans les sables bitumineux et croit qu'il est important que les employeurs connaissent les aptitudes des travailleurs des industries du pétrole et du gaz. Selon elle, ce sont, par exemple, d'excellents chefs de projet et de bons gestionnaires financiers.

Andrew Vick, vice-président de Goldmind Project, a travaillé dans les énergies fossiles pendant 30 ans. Il juge que le plus grand défi réside dans l’attente salariale des travailleurs.

Pour les gens, la première étape est de reconnaître qu’ils ne feront plus autant d’argent qu’avant en changeant de carrière. Andrew Vick, vice-président, Goldmind Project

Un exemple de succès

Les défis entourant la réorientation professionnelle n'ont pas fait peur à Jacques Duchesne, l’un des invités de la conférence.

Il a quitté l’industrie pétrolière il y a 10 ans de son plein gré à une époque où le secteur se trouvait en bien meilleure posture.

« Mes collègues et mes patrons étaient un peu surpris d’entendre que je voulais faire une transition vers les énergies renouvelables », confie-t-il.

Il travaille maintenant pour ABO Wind Canada, une entreprise qui se spécialise dans le développement de projets éoliens.

La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir fait la transition avant. Jacques Duchesne, ancien travailleur du secteur pétrolier

Avec le recul, il considère que sa réorientation professionnelle a été très facile. Même s'il n’avait pas de connaissances techniques dans le domaine de l’énergie éolienne, il n’a pas eu par exemple à retourner à l’école pour de la formation.

Jacques Duchesne espère que son geste fera réfléchir des professionnels actuellement sans emploi.