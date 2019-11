Des voyages d'affaires coûtent cher aux commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue

Par le biais de la Loi sur l'accès à l'information, Radio-Canada a pu obtenir toutes les allocations de dépenses des directeurs généraux, présidents et commissaires.

Souvent, les dirigeants des commissions scolaires doivent parcourir de longues distances et voyager dans d'autres villes pour assister à des réunions, des formations et des conférences. Photo : Shutterstock / r.classen

Ceux-ci voyagent beaucoup.

Commission scolaire Harricana

Le directeur général, Yannick Roy, a effectué 11 séjours à l'extérieur de la région en 2018, soit à Québec, Sorel, Bromont et Gaspé.

La présidente, Annie Quenneville, en a fait pratiquement autant, soit 10 séjours à l'extérieur. Des voyages d'affaires qui auront coûté plus de 20 000 $ à la commission scolaire en 2018.

La secrétaire générale de la Commission scolaire Harricana (CSH), Johanne Godbout. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La secrétaire générale, Johanne Godbout, affirme qu'il est important que les dirigeants assistent à certaines rencontres.

On n'est pas beaucoup, au Québec, des petites commissions scolaires de moins de 5000 ou 10 000 élèves, donc d'apporter la réalité des régions par rapport aux décisions ou aux revendications, ça se fait au niveau des présidents, mais aussi au niveau administratif, rapporte-t-elle.

Commission scolaire du Lac-Abitibi

Le président Gilbert Barrette et la directrice générale Isabelle Godbout aussi ont dû beaucoup voyager. À eux 2, leurs allocations de dépenses dépassaient les 30 000 $ en 2018.

Gilbert Barrette, président de la Commission scolaire du Lac-Abitibi Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Par exemple, les maternelles quatre ans, il faut analyser le projet de loi. Quand ce n'est pas ça, c'est le type de programme qui est présenté. Quand il y a eu l'ajout des récréations de 20 minutes, ça a eu un impact au niveau des commissions scolaires, donc il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus , énumère le président, Gaétan Gilbert, qui assure que ces dépenses sont nécessaires.

Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Ici, les commissaires et le directeur général ont un peu moins voyagé, soit une dizaine de fois au total. Le directeur général de la commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN), Yves Bédard, assure que la commission scolaire est consciente du coût de ces rencontres.

Daniel Camden, président de la CSRN, et Yves Bédard, directeur général de la CSRN Photo : Radio-Canada / Louis-Éric Gagnon

Toutes les réunions ou les séances d'informations qui durent une demi-journée ou moins, c'est certain qu'on n'y va pas , précise-t-il.

On essaie de travailler fort avec le ministère pour avoir des visioconférences. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible, mais, depuis deux ans, je dirais qu'il y en a de plus en plus. Le directeur général de la commission scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard

Comme l'année passée, notre colloque était à Rimouski et, moi, j'ai pris la décision de ne pas y aller. C'était compliqué et dispendieux, alors j'ai fait ce choix , raconte M. Bédard.

À chaque fois, on analyse l'utilité de se rendre là. Lorsqu'il est question de la région, bien c'est certain que d'aller donner notre point de vue à Québec, pour s'assurer qu'ils comprennent bien la réalité des régions, on essaie d'être présent, mais souvent, on regroupe les dépenses, en partageant le transport par exemple , dit le président de la CSRNcommission scolaire de Rouyn-Noranda , Daniel Camden.

Commission scolaire du lac Témiscamingue

Cette commission scolaire du lac Témiscamingue est celle dont les allocations de dépenses des commissaires sont les moins élevées en 2018, soit 4 000 $ au total. Le directeur général, Éric Larivière, a quant à lui dépensé 7 600 $.

Les allocations de dépenses d'Yves Bédard comportent une vingtaine de repas au restaurant. Photo : getty images/istockphoto

Nombreux dîners au restaurant

Dans son compte de dépenses, on constate aussi que le directeur général de la CSRNcommission scolaire de Rouyn-Noranda , Yves Bédard, a réclamé 26 repas à Rouyn-Noranda. Il est le seul dirigeant de la région à avoir réclamé autant de repas alors qu'il se trouve dans sa ville de résidence.

Les gens avec qui je travaille sont à équipes très réduites de cadres, donc ils sont en réunion de 7 h 30 le matin à 6 h le soir. Quand on a besoin de se rencontrer, souvent, ça se passe sur l'heure du dîner. On essaie de le faire le moins possible, mais c'est le manque de temps tout simplement , explique-t-il.

Une partie des frais remboursée

Les commissions scolaires nous ont affirmé que, souvent, une partie des dépenses est remboursée, notamment par le ministère de l'Éducation et aussi pour les rencontres de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Je pense aussi que les retombées de ces rencontres, c'est drôlement intéressant et aussi important parce que ça nous permet de rencontrer des collègues d'autres régions qui vivent des situations semblables. Le président de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Gilbert Barrette

Cette fédération est toutefois subventionnée par ces mêmes commissions scolaires, ce qui fait que l'argent revient parfois dans la même poche.

On pourrait dire qu'on repaie un peu, mais notre cotisation ne serait pas moindre si on ne participait pas aux réunions. C'est vraiment pour favoriser la participation des régions éloignées , affirme le président de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Gilbert Barrette.

Sensibiliser le gouvernement à la réalité des régions

Le président de la CSRNcommission scolaire de Rouyn-Noranda , Daniel Camden, assure que du travail a été fait pour sensibiliser le ministère de l'Éducation à leur réalité, mais qu'il y a encore du travail à faire.

Parfois pour des trois heures de réunion qui semblent très anodines, ça prenait deux jours pour juste se rendre à la formation à Montréal. La secrétaire générale de la Commission scolaire Harricana, Johanne Godbout

Un bel exemple que je peux vous donner : il y a eu la commission parlementaire sur le projet de loi 40. On a été entendu, mais à 9 h le matin, donc ils n'ont pas réalisé qu'il fallait qu'on parte la veille pour être là le matin tôt. Je pense qu'ils ne réalisent pas la distance qu'on a à parcourir. Ils auraient pu nous placer en après-midi pour qu'on puisse tout faire en une journée , déplore-t-il.

Davantage de visioconférences et de formations à distance et faciliteraient les déplacements des dirigeants des commissions scolaires. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Johanne Godbout, de la commission scolaire Harricana, abonde dans le même sens.

Depuis quelques années, on voit une tendance à avoir des webinaires au ministère et aussi à des associations, des corporations , observe-t-elle.

Le directeur général de la CSRNcommission scolaire de Rouyn-Noranda , Yves Bédard, admet qu'à une certaine époque, les commissions scolaires avaient beaucoup d'argent pour les voyages d'affaires, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Les gens de la commission scolaire, quand ils vont en formation, ils partagent une voiture, ils partagent les chambres. Ce n'est pas on part quatre et on a chacun notre chambre et tout va bien , spécifie-t-il.

Il ajoute que les employés de la commission scolaire essaient de plus en plus de faire venir le formateur plutôt que de se déplacer pour assister à une formation.